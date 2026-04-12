Match details Kalyan Tuskers vs Koparkairne Titans T20 Navi Mumbai Premier League 12.04.2026

T20

KAL
KAL

141

KOP
KOP

136

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, April 12, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kalyan Tuskers Squad

Players
BenchBhoir Rushikesh, Gupta Deepu, Patil Aadarsh, Patil Chinmay

Koparkairne Titans Squad

Players
BenchNarang Rishi

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet