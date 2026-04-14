H2h Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers T20 Navi Mumbai Premier League 14.04.2026

T20

SAN
SAN

194

KAL
KAL

184

Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers

T20, Navi Mumbai Premier League

KALKalyan Tuskers

SANSanpada Scorpions