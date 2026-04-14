Squads Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers T20 Navi Mumbai Premier League 14.04.2026

T20

SAN
SAN

194

KAL
KAL

184

Playing

SAN
SAN
KAL
KAL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SAN
SAN
KAL
KAL

no information yet

First TeamSecond Team