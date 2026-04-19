H2h Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers T20 Navi Mumbai Premier League 19.04.2026

T20

SAN
SAN

173

KAL
KAL

177

Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers

T20, Navi Mumbai Premier League

SANSanpada Scorpions

194

KALKalyan Tuskers

184

T20, Navi Mumbai Premier League

KALKalyan Tuskers

SANSanpada Scorpions