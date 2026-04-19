Match details Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers T20 Navi Mumbai Premier League 19.04.2026

T20

SAN
SAN

173

KAL
KAL

177

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, April 19, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sanpada Scorpions Squad

Players
Bench

Kalyan Tuskers Squad

Players
BenchBhoir Rushikesh, Gupta Deepu, Patil Aadarsh, Patil Chinmay

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet