Match details Sanpada Scorpions vs Thane Tigers T20 Navi Mumbai Premier League 09.04.2026

T20

SAN
SAN

137

THA
THA

132

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, April 09, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sanpada Scorpions Squad

Players
Bench

Thane Tigers Squad

Players
BenchBarai Akhilesh, Gothi Dhruv, Gupta Shivam, Kahar Sunny, Kanojiya Piyush, Puranik Aryan, Thakkar Aryaman

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet