Squads Sanpada Scorpions vs Thane Tigers T20 Navi Mumbai Premier League 09.04.2026

T20

SAN
SAN

137

THA
THA

132

Playing

SAN
SAN
THA
THA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SAN
SAN
THA
THA

no information yet

First TeamSecond Team