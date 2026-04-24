H2h Islamabad United vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 24.04.2026

T20

ISL
ISL
PZA
PZA
Islamabad United vs Peshawar Zalmi

T20, Pakistan Super League

ISLIslamabad United

PZAPeshawar Zalmi

T20, Pakistan Super League

PZAPeshawar Zalmi

147

ISLIslamabad United

143

T20, Pakistan Super League

ISLIslamabad United

243

PZAPeshawar Zalmi

141