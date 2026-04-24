Squads Islamabad United vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 24.04.2026

T20

ISL
ISL
PZA
PZA

Playing

ISL
ISL
PZA
PZA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ISL
ISL
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Ahmed Iftikhar

all rounder

Ashraf Faheem

all rounder

Azam Babar

batsman

Bryant Max

batsman

Conway Devon

wicket keeper

Dahani Shahnawaz

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Haris Mohammad

wicket keeper

Gous Andries

wicket keeper

Jamal Aamir

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Irshad Salman

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Raza Ali

no information yet

Minhas Sameer

no information yet

Subhan Abdul

no information yet

Sajjad Hamza

no information yet

Wasim Imad

all rounder

Yousaf Farhan

wicket keeper