Squads Islamabad United vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 24.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Airee Dipendra
all rounder
Ahmed Iftikhar
all rounder
Ali Haider
bowler
Ali Kashif
bowler
Ashraf Faheem
all rounder
Azam Babar
batsman
Bryant Max
batsman
Baig Mirza Tahir
batsman
Chapman Mark
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Conway Devon
wicket keeper
Dahani Shahnawaz
no information yet
Faiq Mohammad
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Gleeson Richard
bowler
Haris Mohammad
wicket keeper
Gous Andries
wicket keeper
Jamal Aamir
all rounder
Gul Sameen
bowler
Mendis Kusal
wicket keeper
Hasnain Mohammad
bowler
Mills Tymal
bowler
Irshad Salman
all rounder
Muqeem Sufiyan
bowler
Joseph Shamar
bowler
Rana Nahid
bowler
Khan Shadab
all rounder
Raza Ali
no information yet
Minhas Sameer
no information yet
Samad Abdul
batsman
Mumtaz Mehran
bowler
Shahzad Khurram
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Subhan Abdul
no information yet
Sajjad Hamza
no information yet
Usman Khalid
batsman
Wasim Jr Mohammad
bowler
Vince James
batsman
Wasim Imad
all rounder
Yousaf Farhan
wicket keeper