Match details Islamabad United vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 24.04.2026

T20

ISL
ISL
PZA
PZA

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, April 24, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Islamabad United Squad

Players
BenchAiree Dipendra, Ali Haider, Ashraf Faheem, Bryant Max, Chapman Mark, Conway Devon, Faiq Mohammad, Gleeson Richard, Gous Andries, Gul Sameen, Hasnain Mohammad, Irshad Salman, Joseph Shamar, Khan Shadab, Minhas Sameer, Mumtaz Mehran, Muzarabani Blessing, Sajjad Hamza, Wasim Jr Mohammad, Wasim Imad

Peshawar Zalmi Squad

Players
BenchAhmed Iftikhar, Ali Kashif, Azam Babar, Baig Mirza Tahir, Bracewell Michael, Dahani Shahnawaz, Hardie Aaron, Haris Mohammad, Jamal Aamir, Mendis Kusal, Mills Tymal, Muqeem Sufiyan, Rana Nahid, Raza Ali, Samad Abdul, Shahzad Khurram, Subhan Abdul, Usman Khalid, Vince James, Yousaf Farhan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet