H2h Karachi Kings vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 19.04.2026

T20

KKI
KKI

196

MUS
MUS
Karachi Kings vs Multan Sultans

T20, Pakistan Super League

MUSMultan Sultans

117

KKIKarachi Kings

204

T20, Pakistan Super League

KKIKarachi Kings

236

MUSMultan Sultans

234