Squads Karachi Kings vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 19.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Baig Saad
batsman
Zafar Muhammad
batsman
Roy Jason
batsman
Smith Steve
batsman
Hendricks Reeza
batsman
Turner Ashton
batsman
Salman Agha
all rounder
Masood Shan
batsman
Ali Moeen
all rounder
Philippe Josh
wicket keeper
Shah Khushdil
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Minhas Arafat
all rounder
Aziz Shahid
all rounder
Siddle Peter
bowler
Ali Hasan
bowler
Qamar Momin
bowler
Zampa Adam
bowler
Hamza Mir
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Charles Johnson
batsman
Akram Faisal
bowler
Hamza Mohammad
no information yet
Daniyal Ahmad
bowler
Ihsanullah
bowler
Farhan Sahibzada
batsman
Ilyas Aqib
batsman
Gul Shehzad
no information yet
Khan Azam
wicket keeper
Habib Khan Atizaz
no information yet
Muhammad Waseem
batsman
Imran Mohammad
bowler
Tanvir Khuzaima Bin
bowler
Iqbal Arshad
bowler
Ullah Rizwan
no information yet
Ismail Mohammad
no information yet
Warner David
batsman
Masood Saad
all rounder