Squads Karachi Kings vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 19.04.2026

T20

KKI
KKI

196

MUS
MUS

Playing

KKI
KKI
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Baig Saad

batsman

Roy Jason

batsman

Salman Agha

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Shah Khushdil

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Aziz Shahid

all rounder

Ali Hasan

bowler

Hamza Mir

bowler

Bench

KKI
KKI
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Hamza Mohammad

no information yet

Ilyas Aqib

batsman

Gul Shehzad

no information yet

Khan Azam

wicket keeper

Habib Khan Atizaz

no information yet

Ullah Rizwan

no information yet

Ismail Mohammad

no information yet

Masood Saad

all rounder