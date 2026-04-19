H2h Multan Sultans vs Karachi Kings T20 Pakistan Super League 19.04.2026

T20

MUS
MUS
KKI
KKI
Multan Sultans vs Karachi Kings

T20, Pakistan Super League

MUSMultan Sultans

117

KKIKarachi Kings

204

T20, Pakistan Super League

KKIKarachi Kings

236

MUSMultan Sultans

234