Squads Multan Sultans vs Karachi Kings T20 Pakistan Super League 19.04.2026

T20

MUS
MUS
KKI
KKI

Playing

MUS
MUS
KKI
KKI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MUS
MUS
KKI
KKI
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Gul Shehzad

no information yet

Aziz Shahid

all rounder

Habib Khan Atizaz

no information yet

Baig Saad

batsman

Hamza Mir

bowler

Ismail Mohammad

no information yet

Hamza Mohammad

no information yet

Masood Saad

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Ilyas Aqib

batsman

Khan Azam

wicket keeper

Nawaz Mohammad

all rounder

Rizwanullah -

no information yet

Philippe Josh

wicket keeper

Salman Agha

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Shah Khushdil

all rounder

Shaw Lachlan

wicket keeper

Sultan Jahanzaib

no information yet