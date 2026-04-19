Squads Multan Sultans vs Karachi Kings T20 Pakistan Super League 19.04.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Akram Faisal
bowler
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Daniyal Ahmad
bowler
Ali Hasan
bowler
Farhan Sahibzada
batsman
Ali Moeen
all rounder
Gul Shehzad
no information yet
Aziz Shahid
all rounder
Habib Khan Atizaz
no information yet
Baig Saad
batsman
Imran Mohammad
bowler
Charles Johnson
batsman
Iqbal Arshad
bowler
Hamza Mir
bowler
Ismail Mohammad
no information yet
Hamza Mohammad
no information yet
Masood Saad
all rounder
Hendricks Reeza
batsman
Masood Shan
batsman
Ihsanullah
bowler
Minhas Arafat
all rounder
Ilyas Aqib
batsman
Mirza Mohammad Salman
bowler
Khan Azam
wicket keeper
Muhammed Shahzad
bowler
Muhammad Waseem
batsman
Nawaz Mohammad
all rounder
Rizwanullah -
no information yet
Philippe Josh
wicket keeper
Salman Agha
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Shah Khushdil
all rounder
Qamar Momin
bowler
Tanvir Khuzaima Bin
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Warner David
batsman
Shaw Lachlan
wicket keeper
Zampa Adam
bowler
Siddle Peter
bowler
Smith Steve
batsman
Sultan Jahanzaib
no information yet
Turner Ashton
batsman
Wasim Jr Mohammad
bowler
Zafar Muhammad
batsman