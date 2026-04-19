Match details Multan Sultans vs Karachi Kings T20 Pakistan Super League 19.04.2026

T20

MUS
MUS
KKI
KKI

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, April 19, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Multan Sultans Squad

Players
BenchAkram Faisal, Daniyal Ahmad, Farhan Sahibzada, Gul Shehzad, Habib Khan Atizaz, Imran Mohammad, Iqbal Arshad, Ismail Mohammad, Masood Saad, Masood Shan, Minhas Arafat, Mirza Mohammad Salman, Muhammed Shahzad, Nawaz Mohammad, Philippe Josh, Potgieter Delano, Qamar Momin, Shamsi Tabraiz, Shaw Lachlan, Siddle Peter, Smith Steve, Sultan Jahanzaib, Turner Ashton, Wasim Jr Mohammad, Zafar Muhammad

Karachi Kings Squad

Players
BenchAfridi Muhammad Abbas, Ali Hasan, Ali Moeen, Aziz Shahid, Baig Saad, Charles Johnson, Hamza Mir, Hamza Mohammad, Hendricks Reeza, Ihsanullah, Ilyas Aqib, Khan Azam, Muhammad Waseem, Rizwanullah -, Salman Agha, Shah Khushdil, Tanvir Khuzaima Bin, Warner David, Zampa Adam

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet