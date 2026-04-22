H2h Peshawar Zalmi vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 22.04.2026

T20

PZA
PZA
MUS
MUS
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans

T20, Pakistan Super League

PZAPeshawar Zalmi

196

MUSMultan Sultans

172

T20, Pakistan Super League

MUSMultan Sultans

108

PZAPeshawar Zalmi

110

T20, Pakistan Super League

PZAPeshawar Zalmi

227

MUSMultan Sultans

107