Squads Peshawar Zalmi vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 22.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Iftikhar
all rounder
Daniyal Ahmad
bowler
Ali Kashif
bowler
Farhan Sahibzada
batsman
Azam Babar
batsman
Gul Shehzad
no information yet
Baig Mirza Tahir
batsman
Iqbal Arshad
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Ismail Mohammad
no information yet
Dahani Shahnawaz
no information yet
Masood Saad
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Masood Shan
batsman
Haris Mohammad
wicket keeper
Mirza Mohammad Salman
bowler
Jamal Aamir
all rounder
Muhammed Shahzad
bowler
Mendis Kusal
wicket keeper
Nawaz Mohammad
all rounder
Mills Tymal
bowler
Philippe Josh
wicket keeper
Muqeem Sufiyan
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Rana Nahid
bowler
Qamar Momin
bowler
Raza Ali
no information yet
Shamsi Tabraiz
bowler
Samad Abdul
batsman
Shaw Lachlan
wicket keeper
Shahzad Khurram
bowler
Siddle Peter
bowler
Subhan Abdul
no information yet
Smith Steve
batsman
Usman Khalid
batsman
Sultan Jahanzaib
no information yet
Vince James
batsman
Turner Ashton
batsman
Yousaf Farhan
wicket keeper
Zafar Muhammad
batsman