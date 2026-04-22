Squads Peshawar Zalmi vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 22.04.2026

T20

PZA
PZA
MUS
MUS

Playing

PZA
PZA
MUS
MUS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

PZA
PZA
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Ahmed Iftikhar

all rounder

Azam Babar

batsman

Gul Shehzad

no information yet

Ismail Mohammad

no information yet

Dahani Shahnawaz

no information yet

Masood Saad

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Haris Mohammad

wicket keeper

Jamal Aamir

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Nawaz Mohammad

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Raza Ali

no information yet

Shaw Lachlan

wicket keeper

Subhan Abdul

no information yet

Sultan Jahanzaib

no information yet

Yousaf Farhan

wicket keeper