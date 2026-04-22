Match details Peshawar Zalmi vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 22.04.2026

T20

PZA
PZA
MUS
MUS

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, April 22, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Peshawar Zalmi Squad

Players
BenchAhmed Iftikhar, Ali Kashif, Azam Babar, Baig Mirza Tahir, Bracewell Michael, Dahani Shahnawaz, Hardie Aaron, Haris Mohammad, Jamal Aamir, Mendis Kusal, Mills Tymal, Muqeem Sufiyan, Rana Nahid, Raza Ali, Samad Abdul, Shahzad Khurram, Subhan Abdul, Usman Khalid, Vince James, Yousaf Farhan

Multan Sultans Squad

Players
BenchDaniyal Ahmad, Farhan Sahibzada, Gul Shehzad, Iqbal Arshad, Ismail Mohammad, Masood Saad, Masood Shan, Mirza Mohammad Salman, Muhammed Shahzad, Nawaz Mohammad, Philippe Josh, Potgieter Delano, Qamar Momin, Shamsi Tabraiz, Shaw Lachlan, Siddle Peter, Smith Steve, Sultan Jahanzaib, Turner Ashton, Zafar Muhammad

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet