H2h Delhi vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

DEL
DEL
SAU
SAU
Delhi vs Saurashtra

List a, Vijay Hazare Trophy

DELDelhi

321

SAUSaurashtra

320

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

DELDelhi

207

SAUSaurashtra

197