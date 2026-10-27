Match details Delhi vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, November 20, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Delhi Squad
|Players
|Arya Priyansh, Badoni Ayush, Dhull Yash, Lakra Dev, Rana Harshit, Rawat Anuj, Saini Navdeep, Sangwan Pradeep, Sharma Ishant, Sharma Kshitiz, Sharma Suyash, Sharma Vaibhav, Shokeen Hrithik Rakesh, Sidhu Jonty, Singh Himmat, Thareja Lakshay, Tyagi Harsh, Vashisth Shivank, Vijayran Pranshu, Yadav Lalit
|Bench
|no information yet
Saurashtra Squad
|Players
|Bhut Parth, Chudasama Yuvraj, Desai Harvik, Gajjar Sammar, Gohel Tarang H, Gohil Jay, Jackson Sheldon, Jadeja Vishvaraj, Jani Chirag, Karia Pranav, Kotak Hetvik, Mankad Prerak, Patel Kushang Dineshbhai, Unadkat Jaydev
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet