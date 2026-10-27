Squads Delhi vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Bhut Parth
all rounder
Badoni Ayush
batsman
Chudasama Yuvraj
bowler
Dhull Yash
batsman
Desai Harvik
wicket keeper
Lakra Dev
all rounder
Gajjar Sammar
bowler
Rana Harshit
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Rawat Anuj
wicket keeper
Gohil Jay
batsman
Saini Navdeep
bowler
Jackson Sheldon
wicket keeper
Sangwan Pradeep
bowler
Jadeja Vishvaraj
batsman
Sharma Ishant
bowler
Jani Chirag
all rounder
Sharma Kshitiz
batsman
Karia Pranav
bowler
Sharma Suyash
bowler
Kotak Hetvik
batsman
Sharma Vaibhav
bowler
Mankad Prerak
all rounder
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Patel Kushang Dineshbhai
bowler
Sidhu Jonty
batsman
Unadkat Jaydev
bowler
Singh Himmat
batsman
Thareja Lakshay
wicket keeper
Tyagi Harsh
bowler
Vashisth Shivank
bowler
Vijayran Pranshu
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet