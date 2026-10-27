Squads Delhi vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

DEL
DEL
SAU
SAU

Playing

DEL
DEL
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Dhull Yash

batsman

Desai Harvik

wicket keeper

Lakra Dev

all rounder

Gohel Tarang H

wicket keeper

Rawat Anuj

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jani Chirag

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Thareja Lakshay

wicket keeper

Vijayran Pranshu

all rounder

Yadav Lalit

all rounder

Bench

DEL
DEL
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet