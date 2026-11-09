Squads Rajasthan vs Mizoram T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

RAJ
RAJ
MIZ
MIZ

Playing

RAJ
RAJ
MIZ
MIZ
First TeamSecond Team
Anderson Jehu

wicket keeper

Garhwal Aditya

all rounder

Chowdhury Rohan

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Bench

RAJ
RAJ
MIZ
MIZ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet