Squads Rajasthan vs Mizoram T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhary Aniket
bowler
Anderson Jehu
wicket keeper
Garhwal Aditya
all rounder
Biakthanpuia J
batsman
Garhwal Shubham
batsman
Cariappa KC
bowler
Gupta Arjit
batsman
Chopra Agni
batsman
Khan Salman Faruk
batsman
Chowdhury Rohan
all rounder
Lomror Mahipal
all rounder
Kumar Vikash
batsman
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Lalbiakvela G
bowler
Suthar Manav
bowler
Lalhriatrenga
batsman
Match has not started yet