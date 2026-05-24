H2h Durham vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 24.05.2026

T20

DUR
DUR

178

HAM
HAM

146

Durham vs Hampshire

List a, One-Day Cup, Women

HAMHampshire

121

DURDurham

118

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

224

HAMHampshire

174

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

104

HAMHampshire

103
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