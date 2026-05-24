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H2h
H2h Durham vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 24.05.2026
May 24, 2026
T20
10:30
AM
DUR
178
HAM
146
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Durham vs Hampshire
Apr 25, 2026
List a, One-Day Cup, Women
Hampshire
121
Durham
118
Sep 07, 2025
List a, One-Day Cup, Women
Durham
224
Hampshire
174
Jul 11, 2025
T20, T20 Blast, Women
Durham
104
Hampshire
103
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