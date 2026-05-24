Highlights Durham vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 24.05.2026
Villiers to Southby, 6 runs
Villiers to Southby, 0 runs
Villiers to Hardwick, 1 run
Villiers to Tulloch, wicket (stumped - Tulloch)
Villiers to Tulloch, 0 runs
Villiers to Southby, 1 run
Graham to Wellington, appeal, wicket (caught - Wellington)
Graham to Wellington, 4 runs
Graham to Wellington, 2 runs
Graham to Wellington, 4 runs
Graham to Southby, 1 run
Graham to Wellington, 1 run
Levick to Wellington, 1 run
Levick to Southby, 1 run
Levick to Wellington, 1 run
Levick to Wellington, 0 runs
Levick to Norgrove, appeal, wicket (caught - Norgrove)
Levick to Norgrove, 0 runs
Graham to Norgrove, 1 run
Graham to Southby, 1 run
Graham to Southby, 2 runs
Graham to Southby, 0 runs
Graham to Norgrove, 1 run
Graham to Southby, bye
Fraser to Southby, 1 run
Fraser to Southby, 2 runs
Fraser to Southby, 6 runs
Fraser to Norgrove, 1 run
Fraser to Norgrove, 0 runs
Fraser to Southby, 1 run
Turner to Southby, 1 run
Turner to Southby, 0 runs
Turner to Southby, 2 runs
Turner to Southby, 2 runs
Turner to Southby, 2 runs
Turner to Southby, 2 runs
Levick to Norgrove, 2 runs
Levick to Southby, 1 run
Levick to Norgrove, 1 run
Levick to Norgrove, 2 runs
Levick to Southby, 1 run
Levick to Norgrove, 1 run
Graham to Harman, appeal, wicket (bowled - Harman)
Graham to Norgrove, 1 run
Graham to Norgrove, 0 runs
Graham to Norgrove, 0 runs
Graham to Harman, 1 run
Graham to Norgrove, 1 run
Turner to Harman, 2 runs
Turner to Harman, 2 runs
Turner to Norgrove, 1 run
Turner to Dattani, appeal, wicket (caught - Dattani)
Turner to Dattani, 4 runs
Turner to Dattani, 4 runs
Levick to Harman, 6 runs
Levick to Harman, 4 runs
Levick to Dattani, 1 run
Levick to Dattani, 2 runs
Levick to Harman, 1 run
Levick to Sweet, wicket (lbw - Sweet)
Fraser to Sweet, 1 run
Fraser to Sweet, 2 runs
Fraser to Sweet, 0 runs
Fraser to Sweet, 0 runs
Fraser to Dattani, 1 run
Fraser to Dattani, 0 runs
Graham to Dattani, 1 run
Graham to Dattani, 4 runs
Graham to Dattani, 4 runs
Graham to Dattani, 0 runs
Graham to Sweet, 1 run
Graham to Dattani, leg bye
Villiers to Sweet, 4 runs
Villiers to Sweet, 0 runs
Villiers to Dattani, 1 run
Villiers to Sweet, 1 run
Villiers to Sweet, 2 runs
Villiers to Dattani, 1 run
Fraser to Dattani, 1 run
Fraser to Dattani, 0 runs
Fraser to Sweet, 1 run
Fraser to Sweet, 0 runs
Fraser to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)
Fraser to McCaughan, 2 runs
Johnson to Dattani, 4 runs
Johnson to Dattani, 0 runs
Johnson to McCaughan, 1 run
Johnson to McCaughan, 0 runs
Johnson to McCaughan, 0 runs
Johnson to McCaughan, 0 runs
Villiers to Dattani, 4 runs
Villiers to McCaughan, 1 run
Villiers to Dattani, 1 run
Villiers to Dattani, 0 runs
Villiers to Adams, appeal, wicket (caught - Adams)
Villiers to McCaughan, 1 run
Johnson to Adams, 4 runs
Johnson to McCaughan, 1 run
Johnson to McCaughan, 2 runs
Johnson to McCaughan, 0 runs
Johnson to McCaughan, 0 runs
Johnson to McCaughan, 0 runs
Levick to Adams, 0 runs
Levick to McCaughan, 1 run
Levick to McCaughan, 0 runs
Levick to McCaughan, 2 runs
Levick to McCaughan, 0 runs
Levick to McCaughan, 0 runs
Johnson to Adams, 0 runs
Johnson to McCaughan, 1 run
Johnson to Adams, 1 run
Johnson to McCaughan, 1 run
Johnson to McCaughan, 0 runs
Johnson to McCaughan, 0 runs
Johnson to McCaughan, 0 runs
Villiers to Adams, 4 runs
Villiers to Adams, 0 runs
Villiers to Adams, 0 runs
Villiers to Adams, 0 runs
Villiers to Adams, 0 runs
Villiers to McCaughan, 1 run
Tulloch to Thompson, 1 run
Tulloch to Thompson, 2 runs
Tulloch to Thompson, 4 runs
Tulloch to Graham, 1 run
Tulloch to Thompson, leg bye
Tulloch to Graham, 1 run
Tyson to Graham, 1 run
Tyson to Thompson, 1 run
Tyson to Graham, 1 run
Tyson to Thompson, 1 run
Tyson to Thompson, wide
Tyson to Rogers, appeal, wicket (bowled - Rogers)
Tyson to Rogers, 4 runs
Tulloch to Rogers, 1 run
Tulloch to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)
Tulloch to Graham, 1 run
Tulloch to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)
Tulloch to Heath, wide
Tulloch to Heath, 6 runs
Tulloch to Heath, wide
Tulloch to Armitage, 1 run
Adams to Heath, 4 runs
Adams to Heath, appeal
Adams to Heath, 2 runs
Adams to Heath, 2 runs
Adams to Armitage, 1 run
Adams to Heath, 1 run
Wellington to Armitage, 4 runs
Wellington to Heath, 1 run
Wellington to Heath, 2 runs
Wellington to Armitage, 1 run
Wellington to Armitage, 2 runs
Wellington to Armitage, 2 byes
Adams to Armitage, 1 run
Adams to Heath, 1 run
Adams to Heath, 2 runs
Adams to Heath, 0 runs
Adams to Armitage, 1 run
Adams to Heath, 1 run
Dattani to Heath, 1 run
Dattani to Armitage, 1 run
Dattani to Armitage, 4 runs
Dattani to Heath, 1 run
Dattani to Heath, 0 runs
Dattani to Armitage, 1 run
Adams to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)
Adams to Windsor, 0 runs
Adams to Windsor, 2 runs
Adams to Armitage, 1 run
Adams to Armitage, 0 runs
Adams to Windsor, 1 run
Wellington to Windsor, 4 runs
Wellington to Armitage, 1 run
Wellington to Armitage, 0 runs
Wellington to Armitage, 0 runs
Wellington to Armitage, 2 runs
Tyson to Armitage, 1 run
Tyson to Windsor, 1 run
Tyson to Armitage, 1 run
Tyson to Windsor, 1 run
Tyson to Windsor, 0 runs
Tyson to Windsor, 4 runs
Tulloch to Windsor, 1 run
Tulloch to Windsor, 2 runs
Tulloch to Windsor, 4 runs
Tulloch to Armitage, 1 run
Tulloch to Windsor, 1 run
Tulloch to Windsor, 4 runs
Tulloch to Windsor, no ball
Wellington to Armitage, 4 runs
Wellington to Windsor, 1 run
Wellington to Armitage, 1 run
Wellington to Windsor, 1 run
Wellington to Armitage, 1 run
Wellington to Windsor, 1 run
Tulloch to Windsor, 1 run
Tulloch to Windsor, 0 runs
Tulloch to Windsor, 0 runs
Tulloch to Windsor, 2 runs
Tulloch to Armitage, 1 run
Tulloch to Armitage, 0 runs
Wellington to Armitage, 1 run, appeal
Wellington to Windsor, 1 run
Wellington to Armitage, 1 run
Wellington to Armitage, 2 runs
Wellington to Armitage, 2 runs
Wellington to Windsor, 1 run
Hardwick to Armitage, 4 runs
Hardwick to Armitage, 0 runs
Hardwick to Windsor, 1 run
Hardwick to Villiers, appeal, wicket (bowled - Villiers)
Hardwick to Villiers, 4 runs
Hardwick to Villiers, 4 runs
Dattani to Armitage, 2 runs
Dattani to Armitage, 0 runs
Dattani to Armitage, 2 runs
Dattani to Armitage, 0 runs
Dattani to Armitage, 2 runs
Dattani to Armitage, 4 runs
Tyson to Villiers, 0 runs
Tyson to Armitage, bye
Tyson to Armitage, 4 runs
Tyson to Villiers, 1 run
Tyson to Villiers, 4 runs
Tyson to Armitage, 1 run
Adams to Villiers, 0 runs
Adams to Villiers, 4 runs
Adams to Villiers, 4 runs
Adams to Armitage, 1 run
Adams to Armitage, 2 runs
Adams to Armitage, 0 runs
Tyson to Villiers, 0 runs
Tyson to Villiers, 0 runs
Tyson to Villiers, 0 runs
Tyson to Villiers, 4 runs
Tyson to Armitage, 1 run
Tyson to Armitage, 0 runs
Dattani to Villiers, 0 runs
Dattani to Villiers, 2 runs
Dattani to Armitage, 1 run
Dattani to Villiers, 1 run
Dattani to Armitage, 1 run
Dattani to Armitage, 2 runs