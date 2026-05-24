Highlights Durham vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 24.05.2026

T20

DUR
DUR

178

HAM
HAM

146

19.6
6

Villiers to Southby, 6 runs

19.5
.

Villiers to Southby, 0 runs

19.4
1

Villiers to Hardwick, 1 run

19.3
W

Villiers to Tulloch, wicket (stumped - Tulloch)

19.2
.

Villiers to Tulloch, 0 runs

19.1
1

Villiers to Southby, 1 run

18.6
W

Graham to Wellington, appeal, wicket (caught - Wellington)

18.5
4

Graham to Wellington, 4 runs

18.4
2

Graham to Wellington, 2 runs

18.3
4

Graham to Wellington, 4 runs

18.2
1

Graham to Southby, 1 run

18.1
1

Graham to Wellington, 1 run

17.6
1

Levick to Wellington, 1 run

17.5
1

Levick to Southby, 1 run

17.4
1

Levick to Wellington, 1 run

17.3
.

Levick to Wellington, 0 runs

17.2
W

Levick to Norgrove, appeal, wicket (caught - Norgrove)

17.1
.

Levick to Norgrove, 0 runs

16.6
1

Graham to Norgrove, 1 run

16.5
1

Graham to Southby, 1 run

16.4
2

Graham to Southby, 2 runs

16.3
.

Graham to Southby, 0 runs

16.2
1

Graham to Norgrove, 1 run

16.1
1

Graham to Southby, bye

15.6
1

Fraser to Southby, 1 run

15.5
2

Fraser to Southby, 2 runs

15.4
6

Fraser to Southby, 6 runs

15.3
1

Fraser to Norgrove, 1 run

15.2
.

Fraser to Norgrove, 0 runs

15.1
1

Fraser to Southby, 1 run

14.6
1

Turner to Southby, 1 run

14.5
.

Turner to Southby, 0 runs

14.4
2

Turner to Southby, 2 runs

14.3
2

Turner to Southby, 2 runs

14.2
2

Turner to Southby, 2 runs

14.1
2

Turner to Southby, 2 runs

13.6
2

Levick to Norgrove, 2 runs

13.5
1

Levick to Southby, 1 run

13.4
1

Levick to Norgrove, 1 run

13.3
2

Levick to Norgrove, 2 runs

13.2
1

Levick to Southby, 1 run

13.1
1

Levick to Norgrove, 1 run

12.6
W

Graham to Harman, appeal, wicket (bowled - Harman)

12.5
1

Graham to Norgrove, 1 run

12.4
.

Graham to Norgrove, 0 runs

12.3
.

Graham to Norgrove, 0 runs

12.2
1

Graham to Harman, 1 run

12.1
1

Graham to Norgrove, 1 run

11.6
2

Turner to Harman, 2 runs

11.5
2

Turner to Harman, 2 runs

11.4
1

Turner to Norgrove, 1 run

11.3
W

Turner to Dattani, appeal, wicket (caught - Dattani)

11.2
4

Turner to Dattani, 4 runs

11.1
4

Turner to Dattani, 4 runs

10.6
6

Levick to Harman, 6 runs

10.5
4

Levick to Harman, 4 runs

10.4
1

Levick to Dattani, 1 run

10.3
2

Levick to Dattani, 2 runs

10.2
1

Levick to Harman, 1 run

10.1
W

Levick to Sweet, wicket (lbw - Sweet)

9.6
1

Fraser to Sweet, 1 run

9.5
2

Fraser to Sweet, 2 runs

9.4
.

Fraser to Sweet, 0 runs

9.3
.

Fraser to Sweet, 0 runs

9.2
1

Fraser to Dattani, 1 run

9.1
.

Fraser to Dattani, 0 runs

8.6
1

Graham to Dattani, 1 run

8.5
4

Graham to Dattani, 4 runs

8.4
4

Graham to Dattani, 4 runs

8.3
.

Graham to Dattani, 0 runs

8.2
1

Graham to Sweet, 1 run

8.1
1

Graham to Dattani, leg bye

7.6
4

Villiers to Sweet, 4 runs

7.5
.

Villiers to Sweet, 0 runs

7.4
1

Villiers to Dattani, 1 run

7.3
1

Villiers to Sweet, 1 run

7.2
2

Villiers to Sweet, 2 runs

7.1
1

Villiers to Dattani, 1 run

6.6
1

Fraser to Dattani, 1 run

6.5
.

Fraser to Dattani, 0 runs

6.4
1

Fraser to Sweet, 1 run

6.3
.

Fraser to Sweet, 0 runs

6.2
W

Fraser to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)

6.1
2

Fraser to McCaughan, 2 runs

5.6
4

Johnson to Dattani, 4 runs

5.5
.

Johnson to Dattani, 0 runs

5.4
1

Johnson to McCaughan, 1 run

5.3
.

Johnson to McCaughan, 0 runs

5.2
.

Johnson to McCaughan, 0 runs

5.1
.

Johnson to McCaughan, 0 runs

4.6
4

Villiers to Dattani, 4 runs

4.5
1

Villiers to McCaughan, 1 run

4.4
1

Villiers to Dattani, 1 run

4.3
.

Villiers to Dattani, 0 runs

4.2
W

Villiers to Adams, appeal, wicket (caught - Adams)

4.1
1

Villiers to McCaughan, 1 run

3.6
4

Johnson to Adams, 4 runs

3.5
1

Johnson to McCaughan, 1 run

3.4
2

Johnson to McCaughan, 2 runs

3.3
.

Johnson to McCaughan, 0 runs

3.2
.

Johnson to McCaughan, 0 runs

3.1
.

Johnson to McCaughan, 0 runs

2.6
.

Levick to Adams, 0 runs

2.5
1

Levick to McCaughan, 1 run

2.4
.

Levick to McCaughan, 0 runs

2.3
2

Levick to McCaughan, 2 runs

2.2
.

Levick to McCaughan, 0 runs

2.1
.

Levick to McCaughan, 0 runs

1.6
.

Johnson to Adams, 0 runs

1.5
1

Johnson to McCaughan, 1 run

1.4
1

Johnson to Adams, 1 run

1.3
1

Johnson to McCaughan, 1 run

1.3
1

Johnson to McCaughan, 0 runs

1.2
.

Johnson to McCaughan, 0 runs

1.1
.

Johnson to McCaughan, 0 runs

0.6
4

Villiers to Adams, 4 runs

0.5
.

Villiers to Adams, 0 runs

0.4
.

Villiers to Adams, 0 runs

0.3
.

Villiers to Adams, 0 runs

0.2
.

Villiers to Adams, 0 runs

0.1
1

Villiers to McCaughan, 1 run

19.6
1

Tulloch to Thompson, 1 run

19.5
2

Tulloch to Thompson, 2 runs

19.4
4

Tulloch to Thompson, 4 runs

19.3
1

Tulloch to Graham, 1 run

19.2
1

Tulloch to Thompson, leg bye

19.1
1

Tulloch to Graham, 1 run

18.6
1

Tyson to Graham, 1 run

18.5
1

Tyson to Thompson, 1 run

18.4
1

Tyson to Graham, 1 run

18.3
1

Tyson to Thompson, 1 run

18.3
1

Tyson to Thompson, wide

18.2
W

Tyson to Rogers, appeal, wicket (bowled - Rogers)

18.1
4

Tyson to Rogers, 4 runs

17.6
1

Tulloch to Rogers, 1 run

17.5
W

Tulloch to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)

17.4
1

Tulloch to Graham, 1 run

17.3
W

Tulloch to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)

17.3
1

Tulloch to Heath, wide

17.2
6

Tulloch to Heath, 6 runs

17.2
1

Tulloch to Heath, wide

17.1
1

Tulloch to Armitage, 1 run

16.6
4

Adams to Heath, 4 runs

16.5
.

Adams to Heath, appeal

16.4
2

Adams to Heath, 2 runs

16.3
2

Adams to Heath, 2 runs

16.2
1

Adams to Armitage, 1 run

16.1
1

Adams to Heath, 1 run

15.6
4

Wellington to Armitage, 4 runs

15.5
1

Wellington to Heath, 1 run

15.4
2

Wellington to Heath, 2 runs

15.3
1

Wellington to Armitage, 1 run

15.2
2

Wellington to Armitage, 2 runs

15.1
2

Wellington to Armitage, 2 byes

14.6
1

Adams to Armitage, 1 run

14.5
1

Adams to Heath, 1 run

14.4
2

Adams to Heath, 2 runs

14.3
.

Adams to Heath, 0 runs

14.2
1

Adams to Armitage, 1 run

14.1
1

Adams to Heath, 1 run

13.6
1

Dattani to Heath, 1 run

13.5
1

Dattani to Armitage, 1 run

13.4
4

Dattani to Armitage, 4 runs

13.3
1

Dattani to Heath, 1 run

13.2
.

Dattani to Heath, 0 runs

13.1
1

Dattani to Armitage, 1 run

12.6
W

Adams to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)

12.5
.

Adams to Windsor, 0 runs

12.4
2

Adams to Windsor, 2 runs

12.3
1

Adams to Armitage, 1 run

12.2
.

Adams to Armitage, 0 runs

12.1
1

Adams to Windsor, 1 run

11.5
4

Wellington to Windsor, 4 runs

11.4
1

Wellington to Armitage, 1 run

11.3
.

Wellington to Armitage, 0 runs

11.2
.

Wellington to Armitage, 0 runs

11.1
2

Wellington to Armitage, 2 runs

10.6
1

Tyson to Armitage, 1 run

10.5
1

Tyson to Windsor, 1 run

10.4
1

Tyson to Armitage, 1 run

10.3
1

Tyson to Windsor, 1 run

10.2
.

Tyson to Windsor, 0 runs

10.1
4

Tyson to Windsor, 4 runs

9.6
1

Tulloch to Windsor, 1 run

9.5
2

Tulloch to Windsor, 2 runs

9.4
4

Tulloch to Windsor, 4 runs

9.3
1

Tulloch to Armitage, 1 run

9.2
1

Tulloch to Windsor, 1 run

9.1
4

Tulloch to Windsor, 4 runs

9.1
1

Tulloch to Windsor, no ball

8.6
4

Wellington to Armitage, 4 runs

8.5
1

Wellington to Windsor, 1 run

8.4
1

Wellington to Armitage, 1 run

8.3
1

Wellington to Windsor, 1 run

8.2
1

Wellington to Armitage, 1 run

8.1
1

Wellington to Windsor, 1 run

7.6
1

Tulloch to Windsor, 1 run

7.5
.

Tulloch to Windsor, 0 runs

7.4
.

Tulloch to Windsor, 0 runs

7.3
2

Tulloch to Windsor, 2 runs

7.2
1

Tulloch to Armitage, 1 run

7.1
.

Tulloch to Armitage, 0 runs

6.6
1

Wellington to Armitage, 1 run, appeal

6.5
1

Wellington to Windsor, 1 run

6.4
1

Wellington to Armitage, 1 run

6.3
2

Wellington to Armitage, 2 runs

6.2
2

Wellington to Armitage, 2 runs

6.1
1

Wellington to Windsor, 1 run

5.6
4

Hardwick to Armitage, 4 runs

5.5
.

Hardwick to Armitage, 0 runs

5.4
1

Hardwick to Windsor, 1 run

5.3
W

Hardwick to Villiers, appeal, wicket (bowled - Villiers)

5.2
4

Hardwick to Villiers, 4 runs

5.1
4

Hardwick to Villiers, 4 runs

4.6
2

Dattani to Armitage, 2 runs

4.5
.

Dattani to Armitage, 0 runs

4.4
2

Dattani to Armitage, 2 runs

4.3
.

Dattani to Armitage, 0 runs

4.2
2

Dattani to Armitage, 2 runs

4.1
4

Dattani to Armitage, 4 runs

3.6
.

Tyson to Villiers, 0 runs

3.5
1

Tyson to Armitage, bye

3.4
4

Tyson to Armitage, 4 runs

3.3
1

Tyson to Villiers, 1 run

3.2
4

Tyson to Villiers, 4 runs

3.1
1

Tyson to Armitage, 1 run

2.6
.

Adams to Villiers, 0 runs

2.5
4

Adams to Villiers, 4 runs

2.4
4

Adams to Villiers, 4 runs

2.3
1

Adams to Armitage, 1 run

2.2
2

Adams to Armitage, 2 runs

2.1
.

Adams to Armitage, 0 runs

1.6
.

Tyson to Villiers, 0 runs

1.5
.

Tyson to Villiers, 0 runs

1.4
.

Tyson to Villiers, 0 runs

1.3
4

Tyson to Villiers, 4 runs

1.2
1

Tyson to Armitage, 1 run

1.1
.

Tyson to Armitage, 0 runs

0.6
.

Dattani to Villiers, 0 runs

0.5
2

Dattani to Villiers, 2 runs

0.4
1

Dattani to Armitage, 1 run

0.3
1

Dattani to Villiers, 1 run

0.2
1

Dattani to Armitage, 1 run

0.1
2

Dattani to Armitage, 2 runs