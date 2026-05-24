Squads Durham vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 24.05.2026

T20

DUR
DUR

178

HAM
HAM

146

Playing

DUR
DUR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Dattani Naomi

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Sweet Francesca

no information yet

Rodgers Mia

wicket keeper

Thompson Grace

no information yet

Southby Rhianna

wicket keeper

Johnson Trudy

all rounder

Tulloch Poppy

no information yet

Hardwick Hannah

all rounder

Graham Heather

all rounder

Bench

DUR
DUR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Bishop Megan

no information yet

Marlow Emma

all rounder

Gibb Daisy

no information yet

Robson Harriet

no information yet

Rook Freya

no information yet

Knott Charli

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Trotter Laura

no information yet

Perry Ellyse

all rounder

Wilson Tahlia

wicket keeper

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper