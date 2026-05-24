Squads Durham vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 24.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
McCaughan Ella
batsman
Villiers Mady
bowler
Adams Georgia
batsman
Windsor Emily
batsman
Dattani Naomi
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Sweet Francesca
no information yet
Rodgers Mia
wicket keeper
Norgrove Abigale
batsman
Thompson Grace
no information yet
Southby Rhianna
wicket keeper
Fraser Katherine
bowler
Wellington Amanda
bowler
Turner Sophia
bowler
Harman Nancy
bowler
Johnson Trudy
all rounder
Tulloch Poppy
no information yet
Levick Katie
bowler
Hardwick Hannah
all rounder
Graham Heather
all rounder
Tyson Rebecca
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Bell Lauren
bowler
Dobson Leah
batsman
Bishop Megan
no information yet
Filer Lauren
bowler
Bouchier Maia
batsman
Glen Abigail
batsman
Davies Freya
bowler
Marlow Emma
all rounder
Gibb Daisy
no information yet
Robson Harriet
no information yet
Kemp Freya
bowler
Rook Freya
no information yet
Knott Charli
all rounder
Scott Lizzie
bowler
Lee Ava Georgina
all rounder
Trotter Laura
no information yet
Mullan Daisy
batsman
Turner Phoebe
bowler
Perry Ellyse
all rounder
Whiting Emily
bowler
Smith Linsey
bowler
Wilson Tahlia
wicket keeper
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper