Highlights Essex vs Surrey T20 T20 Blast, Women 05.07.2026
Harris to Grewcock, 1 run
Macdonald-Gay to Grewcock, 1 run
Macdonald-Gay to Grewcock, 4 runs
Macdonald-Gay to Grewcock, 4 runs
Macdonald-Gay to Grewcock, 4 runs
Harris to Grewcock, 1 run
Gregory to Bosch, 4 runs
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Bosch, 1 run
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Grewcock, 0 runs
Gregory to Bosch, 1 run
Harris to Grewcock, 0 runs
Harris to Bosch, 1 run
Harris to Bosch, 0 runs
Harris to Grewcock, 2 wides
Harris to Bosch, 1 run
Harris to Grewcock, 1 run
Harris to Bosch, 1 run
Moore to Grewcock, 0 runs
Moore to Grewcock, no ball + 4 runs
Moore to Grewcock, 0 runs
Moore to Grewcock, 2 runs
Moore to Grewcock, 0 runs
Moore to Grewcock, 2 runs
Moore to Bosch, 1 run
Davidson-Richards to Bosch, 1 run
Davidson-Richards to Bosch, 4 runs
Davidson-Richards to Bosch, 0 runs
Davidson-Richards to Bosch, 4 runs
Davidson-Richards to Bosch, 0 runs
Davidson-Richards to Bosch, 4 runs
Chatterji to Grewcock, 4 runs
Chatterji to Grewcock, 4 runs
Chatterji to Grewcock, 4 runs
Chatterji to Bosch, 1 run
Chatterji to Bosch, 4 runs
Chatterji to Grewcock, 1 run
Moore to Grewcock, 1 run
Moore to Grewcock, 0 runs
Moore to Grewcock, 0 runs
Bosch defends for a single run.
Moore to Bosch, appeal
Moore to Grewcock, 1 run
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Bosch, 1 run
Gregory to Bosch, 4 runs
Gregory to Bosch, 4 runs
Gregory to Bosch, 0 runs
Gregory to Grewcock, 1 run
Macdonald-Gay to Bosch, 0 runs
Macdonald-Gay to Bosch, 0 runs
Macdonald-Gay to Grewcock, 1 run
Macdonald-Gay to Grewcock, 2 runs
Macdonald-Gay to Grewcock, 0 runs
Macdonald-Gay to Grewcock, 0 runs
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Scrivens, appeal, wicket (run out - Scrivens)
Gregory to Scrivens, 1 run
Gregory to Scrivens, 0 runs
Gregory to Bosch, 1 run
Gregory to Bosch, 0 runs
Bosch plays a defensive stroke for 2 runs.
Harris to Scrivens, 1 run
Harris to Bosch, 1 run
Harris to Scrivens, 1 run
Harris to Scrivens, 0 runs
Harris to Scrivens, 4 runs
Gregory to Bosch, 4 runs
Gregory to Bosch, 0 runs
Gregory to Scrivens, 1 run
Gregory to Scrivens, 0 runs
Gregory to Scrivens, 0 runs
Gregory to Scrivens, 0 runs
Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run
Macdonald-Gay to Bosch, 1 run
Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run
Macdonald-Gay to Bosch, 1 run
Macdonald-Gay to Bosch, 0 runs
Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run
Harris to Bosch, 4 runs
Harris to Bosch, 2 runs
Harris to Bosch, 4 runs
Harris to Scrivens, 1 run
Harris to Scrivens, 0 runs
Harris to Scrivens, 0 runs
Moore to Bosch, 6 runs
Moore to Bosch, 0 runs
Moore to Bosch, 0 runs
Moore to Bosch, 4 runs
Moore to Bosch, 0 runs
Moore to Bosch, 0 runs
Chatterji to Scrivens, 4 runs
Chatterji to Bosch, 1 run
Chatterji to Bosch, wide
Chatterji to Bosch, wide
Chatterji to Scrivens, 1 run
Chatterji to Scrivens, 4 runs
Chatterji to Scrivens, 4 runs
Bosch plays a defensive stroke for a run.
0 runs
And again! Scrivens plays a defensive stroke for four runs.
And another! Scrivens plays a defensive stroke for 4 runs.
And another! Scrivens defends for four runs.
And again! Scrivens plays a defensive stroke for four runs.
Bosch plays a defensive stroke for a single run.
0 runs
Macdonald-Gay to Bosch, 1 run
Macdonald-Gay to Scrivens, leg bye
Macdonald-Gay to Bosch, 1 run
Macdonald-Gay to Bosch, 4 runs
Macdonald-Gay to Bosch, 4 runs
Macdonald-Gay to Bosch, 0 runs
Chatterji to Scrivens, 0 runs
Chatterji to Scrivens, wide
Chatterji to Bosch, 1 run
Chatterji to Scrivens, 1 run
Chatterji to Scrivens, 4 runs
Chatterji to Bosch, 1 run
Chatterji to Scrivens, 1 run
Munro to Monaghan, 1 run
Munro to Monaghan, 0 runs
Munro to Monaghan, 2 runs
Munro to Monaghan, 0 runs
FOUR! Monaghan defends for 4 runs.
Gray to Monaghan, 2 runs
Gray to Monaghan, 4 runs
Gray to Spence, 1 run
Gray to Spence, 0 runs
Gray to Monaghan, 1 run
Scrivens to Monaghan, leg bye
Scrivens to Monaghan, 4 runs
Scrivens to Spence, 1 run
Scrivens to Monaghan, 1 run, appeal
Scrivens to Monaghan, 2 runs
Scrivens to Monaghan, 2 runs
Sophia Smale to Monaghan, 1 run
Sophia Smale to Spence, 1 run
Sophia Smale to Monaghan, 1 run
Sophia Smale to Franklin, appeal, wicket (bowled - Franklin)
Sophia Smale to Spence, 1 run
Franklin defends for a single run.
Coppack to Spence, 4 runs
Coppack to Spence, 4 runs
Coppack to Spence, 4 runs
Coppack to Spence, 2 runs
Coppack to Franklin, 1 run
Coppack to Spence, 1 run
Coppack to Spence, wide
Grewcock to Franklin, 0 runs
Grewcock to Spence, 1 run
Grewcock to Spence, 4 runs
Grewcock to Spence, 0 runs
Grewcock to Franklin, 1 run
Grewcock to Franklin, 4 runs
Coppack to Franklin, 1 run
Coppack to Franklin, wide
Coppack to Franklin, 4 runs
Coppack to Spence, 1 run
Coppack to Franklin, 1 run
Coppack to Franklin, 0 runs
Coppack to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)
Gray to Smith, 1 run
Gray to Spence, 1 run
Gray to Spence, wide
Gray to Smith, 1 run
Gray to Spence, no ball + 1 run
Gray to Smith, 1 run
Gray to Smith, 0 runs
Gray to Smith, 0 runs
Munro to Smith, 1 run
Munro to Smith, 0 runs
Munro to Spence, 1 run
Munro to Smith, 1 run
Munro to Smith, 4 runs
Munro to Spence, 1 run
Sophia Smale to Smith, 4 runs
Sophia Smale to Smith, 0 runs
Sophia Smale to Smith, 0 runs
Sophia Smale to Smith, 4 runs
Sophia Smale to Spence, 1 run
Sophia Smale to Spence, 0 runs
Scrivens to Spence, 1 run
Scrivens to Spence, 4 runs
Scrivens to Spence, 2 runs
Scrivens to Smith, 1 run
Scrivens to Smith, 4 runs
Scrivens to Smith, 0 runs
Gray to Smith, 4 runs
Gray to Spence, 1 run
Gray to Spence, 4 runs
Gray to Smith, 1 run
Gray to Smith, 0 runs
Coppack to Spence, 2 runs
Coppack to Spence, 0 runs
Coppack to Spence, 4 runs
Coppack to Spence, 2 runs
Coppack to Spence, 2 runs
Coppack to Spence, 0 runs
Grewcock to Spence, 3 runs
Grewcock to Spence, 2 runs
Grewcock to Spence, 0 runs
Grewcock to Spence, 4 runs
Grewcock to Smith, 1 run
Grewcock to Smith, 0 runs
Sophia Smale to Spence, 4 runs
Sophia Smale to Spence, 0 runs
Sophia Smale to Smith, 1 run
Sophia Smale to Smith, 0 runs
Sophia Smale to Spence, 1 run, appeal
Sophia Smale to Smith, 1 run
Gray to Spence, 2 runs
Gray to Smith, 1 run
Gray to Smith, 4 runs
Gray to Smith, 0 runs
Gray to Spence, leg bye
Gray to Harris, appeal, wicket (bowled - Harris)
Sophia Smale to Harris, 1 run
Sophia Smale to Chathli, appeal, wicket (bowled - Chathli)
Sophia Smale to Smith, 1 run
Sophia Smale to Smith, 4 runs
0 runs
Chathli plays a defensive stroke for 1 run.
Munro to Smith, 0 runs
Munro to Smith, 0 runs
Munro to Smith, 4 runs
Munro to Chathli, leg bye
Munro to Chathli, 4 runs
Munro to Smith, 1 run
Coppack to Smith, 1 run
Coppack to Smith, 4 runs
Coppack to Smith, 0 runs
Coppack to Smith, 0 runs
Coppack to Chathli, 1 run
Coppack to Chathli, 4 runs
Munro to Chathli, 1 run
Munro to Chathli, 0 runs
Munro to Smith, 1 run
Munro to Smith, 0 runs
Munro to Chathli, 1 run
Munro to Smith, 1 run