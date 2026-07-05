Highlights Essex vs Surrey T20 T20 Blast, Women 05.07.2026

T20

ESS
ESS

185

SUR
SUR

184

19.1
1

Harris to Grewcock, 1 run

18.6
1

Macdonald-Gay to Grewcock, 1 run

18.5
4

Macdonald-Gay to Grewcock, 4 runs

18.4
4

Macdonald-Gay to Grewcock, 4 runs

18.3
4

Macdonald-Gay to Grewcock, 4 runs

18.1
1

Harris to Grewcock, 1 run

17.6
4

Gregory to Bosch, 4 runs

17.5
1

Gregory to Grewcock, 1 run

17.4
1

Gregory to Bosch, 1 run

17.3
1

Gregory to Grewcock, 1 run

17.2
.

Gregory to Grewcock, 0 runs

17.1
1

Gregory to Bosch, 1 run

16.6
.

Harris to Grewcock, 0 runs

16.5
1

Harris to Bosch, 1 run

16.4
.

Harris to Bosch, 0 runs

16.4
2

Harris to Grewcock, 2 wides

16.3
1

Harris to Bosch, 1 run

16.2
1

Harris to Grewcock, 1 run

16.1
1

Harris to Bosch, 1 run

15.6
.

Moore to Grewcock, 0 runs

15.6
nb

Moore to Grewcock, no ball + 4 runs

15.5
.

Moore to Grewcock, 0 runs

15.4
2

Moore to Grewcock, 2 runs

15.3
.

Moore to Grewcock, 0 runs

15.2
2

Moore to Grewcock, 2 runs

15.1
1

Moore to Bosch, 1 run

14.6
1

Davidson-Richards to Bosch, 1 run

14.5
4

Davidson-Richards to Bosch, 4 runs

14.4
.

Davidson-Richards to Bosch, 0 runs

14.3
4

Davidson-Richards to Bosch, 4 runs

14.2
.

Davidson-Richards to Bosch, 0 runs

14.1
4

Davidson-Richards to Bosch, 4 runs

13.6
4

Chatterji to Grewcock, 4 runs

13.5
4

Chatterji to Grewcock, 4 runs

13.4
4

Chatterji to Grewcock, 4 runs

13.3
1

Chatterji to Bosch, 1 run

13.2
4

Chatterji to Bosch, 4 runs

13.1
1

Chatterji to Grewcock, 1 run

12.6
1

Moore to Grewcock, 1 run

12.5
.

Moore to Grewcock, 0 runs

12.4
.

Moore to Grewcock, 0 runs

12.3
1

Bosch defends for a single run.

12.2
.

Moore to Bosch, appeal

12.1
1

Moore to Grewcock, 1 run

11.6
1

Gregory to Grewcock, 1 run

11.5
1

Gregory to Bosch, 1 run

11.4
4

Gregory to Bosch, 4 runs

11.3
4

Gregory to Bosch, 4 runs

11.2
.

Gregory to Bosch, 0 runs

11.1
1

Gregory to Grewcock, 1 run

10.6
.

Macdonald-Gay to Bosch, 0 runs

10.5
.

Macdonald-Gay to Bosch, 0 runs

10.4
1

Macdonald-Gay to Grewcock, 1 run

10.3
2

Macdonald-Gay to Grewcock, 2 runs

10.2
.

Macdonald-Gay to Grewcock, 0 runs

10.1
.

Macdonald-Gay to Grewcock, 0 runs

9.6
1

Gregory to Grewcock, 1 run

9.5
W

Gregory to Scrivens, appeal, wicket (run out - Scrivens)

9.4
1

Gregory to Scrivens, 1 run

9.3
.

Gregory to Scrivens, 0 runs

9.2
1

Gregory to Bosch, 1 run

9.1
.

Gregory to Bosch, 0 runs

8.6
2

Bosch plays a defensive stroke for 2 runs.

8.5
1

Harris to Scrivens, 1 run

8.4
1

Harris to Bosch, 1 run

8.3
1

Harris to Scrivens, 1 run

8.2
.

Harris to Scrivens, 0 runs

8.1
4

Harris to Scrivens, 4 runs

7.6
4

Gregory to Bosch, 4 runs

7.5
.

Gregory to Bosch, 0 runs

7.4
1

Gregory to Scrivens, 1 run

7.3
.

Gregory to Scrivens, 0 runs

7.2
.

Gregory to Scrivens, 0 runs

7.1
.

Gregory to Scrivens, 0 runs

6.6
1

Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run

6.5
1

Macdonald-Gay to Bosch, 1 run

6.4
1

Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run

6.3
1

Macdonald-Gay to Bosch, 1 run

6.2
.

Macdonald-Gay to Bosch, 0 runs

6.1
1

Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run

5.6
4

Harris to Bosch, 4 runs

5.5
2

Harris to Bosch, 2 runs

5.4
4

Harris to Bosch, 4 runs

5.3
1

Harris to Scrivens, 1 run

5.2
.

Harris to Scrivens, 0 runs

5.1
.

Harris to Scrivens, 0 runs

4.6
6

Moore to Bosch, 6 runs

4.5
.

Moore to Bosch, 0 runs

4.4
.

Moore to Bosch, 0 runs

4.3
4

Moore to Bosch, 4 runs

4.2
.

Moore to Bosch, 0 runs

4.1
.

Moore to Bosch, 0 runs

3.6
4

Chatterji to Scrivens, 4 runs

3.5
1

Chatterji to Bosch, 1 run

3.5
1

Chatterji to Bosch, wide

3.5
1

Chatterji to Bosch, wide

3.4
1

Chatterji to Scrivens, 1 run

3.3
4

Chatterji to Scrivens, 4 runs

3.2
4

Chatterji to Scrivens, 4 runs

3.1
1

Bosch plays a defensive stroke for a run.

2.7
.

0 runs

2.6
4

And again! Scrivens plays a defensive stroke for four runs.

2.5
4

And another! Scrivens plays a defensive stroke for 4 runs.

2.4
4

And another! Scrivens defends for four runs.

2.3
4

And again! Scrivens plays a defensive stroke for four runs.

2.2
1

Bosch plays a defensive stroke for a single run.

2.1
.

0 runs

1.6
1

Macdonald-Gay to Bosch, 1 run

1.5
1

Macdonald-Gay to Scrivens, leg bye

1.4
1

Macdonald-Gay to Bosch, 1 run

1.3
4

Macdonald-Gay to Bosch, 4 runs

1.2
4

Macdonald-Gay to Bosch, 4 runs

1.1
.

Macdonald-Gay to Bosch, 0 runs

0.6
.

Chatterji to Scrivens, 0 runs

0.6
1

Chatterji to Scrivens, wide

0.5
1

Chatterji to Bosch, 1 run

0.4
1

Chatterji to Scrivens, 1 run

0.3
4

Chatterji to Scrivens, 4 runs

0.2
1

Chatterji to Bosch, 1 run

0.1
1

Chatterji to Scrivens, 1 run

19.6
1

Munro to Monaghan, 1 run

19.5
.

Munro to Monaghan, 0 runs

19.4
2

Munro to Monaghan, 2 runs

19.3
.

Munro to Monaghan, 0 runs

18.6
4

FOUR! Monaghan defends for 4 runs.

18.5
2

Gray to Monaghan, 2 runs

18.4
4

Gray to Monaghan, 4 runs

18.3
1

Gray to Spence, 1 run

18.2
.

Gray to Spence, 0 runs

18.1
1

Gray to Monaghan, 1 run

17.6
1

Scrivens to Monaghan, leg bye

17.5
4

Scrivens to Monaghan, 4 runs

17.4
1

Scrivens to Spence, 1 run

17.3
1

Scrivens to Monaghan, 1 run, appeal

17.2
2

Scrivens to Monaghan, 2 runs

17.1
2

Scrivens to Monaghan, 2 runs

16.6
1

Sophia Smale to Monaghan, 1 run

16.5
1

Sophia Smale to Spence, 1 run

16.4
1

Sophia Smale to Monaghan, 1 run

16.3
W

Sophia Smale to Franklin, appeal, wicket (bowled - Franklin)

16.2
1

Sophia Smale to Spence, 1 run

16.1
1

Franklin defends for a single run.

15.6
4

Coppack to Spence, 4 runs

15.5
4

Coppack to Spence, 4 runs

15.4
4

Coppack to Spence, 4 runs

15.3
2

Coppack to Spence, 2 runs

15.2
1

Coppack to Franklin, 1 run

15.1
1

Coppack to Spence, 1 run

15.1
1

Coppack to Spence, wide

14.6
.

Grewcock to Franklin, 0 runs

14.5
1

Grewcock to Spence, 1 run

14.4
4

Grewcock to Spence, 4 runs

14.3
.

Grewcock to Spence, 0 runs

14.2
1

Grewcock to Franklin, 1 run

14.1
4

Grewcock to Franklin, 4 runs

13.6
1

Coppack to Franklin, 1 run

13.6
1

Coppack to Franklin, wide

13.5
4

Coppack to Franklin, 4 runs

13.4
1

Coppack to Spence, 1 run

13.3
1

Coppack to Franklin, 1 run

13.2
.

Coppack to Franklin, 0 runs

13.1
W

Coppack to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

12.6
1

Gray to Smith, 1 run

12.5
1

Gray to Spence, 1 run

12.5
1

Gray to Spence, wide

12.4
1

Gray to Smith, 1 run

12.4
nb

Gray to Spence, no ball + 1 run

12.3
1

Gray to Smith, 1 run

12.2
.

Gray to Smith, 0 runs

12.1
.

Gray to Smith, 0 runs

11.6
1

Munro to Smith, 1 run

11.5
.

Munro to Smith, 0 runs

11.4
1

Munro to Spence, 1 run

11.3
1

Munro to Smith, 1 run

11.2
4

Munro to Smith, 4 runs

11.1
1

Munro to Spence, 1 run

10.6
4

Sophia Smale to Smith, 4 runs

10.5
.

Sophia Smale to Smith, 0 runs

10.4
.

Sophia Smale to Smith, 0 runs

10.3
4

Sophia Smale to Smith, 4 runs

10.2
1

Sophia Smale to Spence, 1 run

10.1
.

Sophia Smale to Spence, 0 runs

9.6
1

Scrivens to Spence, 1 run

9.5
4

Scrivens to Spence, 4 runs

9.4
2

Scrivens to Spence, 2 runs

9.3
1

Scrivens to Smith, 1 run

9.2
4

Scrivens to Smith, 4 runs

9.1
.

Scrivens to Smith, 0 runs

8.5
4

Gray to Smith, 4 runs

8.4
1

Gray to Spence, 1 run

8.3
4

Gray to Spence, 4 runs

8.2
1

Gray to Smith, 1 run

8.1
.

Gray to Smith, 0 runs

7.6
2

Coppack to Spence, 2 runs

7.5
.

Coppack to Spence, 0 runs

7.4
4

Coppack to Spence, 4 runs

7.3
2

Coppack to Spence, 2 runs

7.2
2

Coppack to Spence, 2 runs

7.1
.

Coppack to Spence, 0 runs

6.6
3

Grewcock to Spence, 3 runs

6.5
2

Grewcock to Spence, 2 runs

6.4
.

Grewcock to Spence, 0 runs

6.3
4

Grewcock to Spence, 4 runs

6.2
1

Grewcock to Smith, 1 run

6.1
.

Grewcock to Smith, 0 runs

5.6
4

Sophia Smale to Spence, 4 runs

5.5
.

Sophia Smale to Spence, 0 runs

5.4
1

Sophia Smale to Smith, 1 run

5.3
.

Sophia Smale to Smith, 0 runs

5.2
1

Sophia Smale to Spence, 1 run, appeal

5.1
1

Sophia Smale to Smith, 1 run

4.6
2

Gray to Spence, 2 runs

4.5
1

Gray to Smith, 1 run

4.4
4

Gray to Smith, 4 runs

4.3
.

Gray to Smith, 0 runs

4.2
1

Gray to Spence, leg bye

4.1
W

Gray to Harris, appeal, wicket (bowled - Harris)

3.6
1

Sophia Smale to Harris, 1 run

3.5
W

Sophia Smale to Chathli, appeal, wicket (bowled - Chathli)

3.4
1

Sophia Smale to Smith, 1 run

3.3
4

Sophia Smale to Smith, 4 runs

3.2
.

0 runs

3.1
1

Chathli plays a defensive stroke for 1 run.

2.6
.

Munro to Smith, 0 runs

2.5
.

Munro to Smith, 0 runs

2.4
4

Munro to Smith, 4 runs

2.3
1

Munro to Chathli, leg bye

2.2
4

Munro to Chathli, 4 runs

2.1
1

Munro to Smith, 1 run

1.6
1

Coppack to Smith, 1 run

1.5
4

Coppack to Smith, 4 runs

1.4
.

Coppack to Smith, 0 runs

1.3
.

Coppack to Smith, 0 runs

1.2
1

Coppack to Chathli, 1 run

1.1
4

Coppack to Chathli, 4 runs

0.6
1

Munro to Chathli, 1 run

0.5
.

Munro to Chathli, 0 runs

0.4
1

Munro to Smith, 1 run

0.3
.

Munro to Smith, 0 runs

0.2
1

Munro to Chathli, 1 run

0.1
1

Munro to Smith, 1 run