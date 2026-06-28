H2h Hampshire vs Durham T20 T20 Blast, Women 28.06.2026

T20

HAM
HAM

131

DUR
DUR

128

Hampshire vs Durham

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

178

HAMHampshire

146

List a, One-Day Cup, Women

HAMHampshire

121

DURDurham

118

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

224

HAMHampshire

174
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