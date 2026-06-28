Highlights Hampshire vs Durham T20 T20 Blast, Women 28.06.2026

T20

HAM
HAM

131

DUR
DUR

128

16.5
4

Fraser to Dattani, 4 runs

16.4
.

Fraser to Dattani, 0 runs

16.3
1

Fraser to Sweet, 1 run

16.2
1

Dattani plays a defensive stroke for a single run.

16.1
1

Fraser to Sweet, leg bye

15.6
1

Levick to Sweet, 1 run

15.5
.

Levick to Sweet, 0 runs

15.4
W

Levick to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)

15.3
.

Levick to Bouchier, 0 runs

15.2
2

Levick to Bouchier, 2 runs

15.1
.

Levick to Bouchier, 0 runs

14.6
1

Graham to Bouchier, 1 run

14.5
4

Graham to Bouchier, 4 runs

14.4
.

Graham to Bouchier, 0 runs

14.3
1

Graham to Dattani, 1 run

14.2
4

Graham to Dattani, 4 runs

14.1
.

Graham to Dattani, 0 runs

13.6
6

Villiers to Bouchier, 6 runs

13.5
.

Villiers to Bouchier, 0 runs

13.4
1

Villiers to Dattani, 1 run

13.3
4

Villiers to Dattani, 4 byes

13.2
.

Villiers to Dattani, 0 runs

13.1
1

Villiers to Bouchier, 1 run

12.6
4

Dattani allows it to go through to Rogers unchallenged, and the ball flies away for 4 byes.

12.5
.

Turner to Dattani, 0 runs

12.4
.

Turner to Dattani, 0 runs

12.3
1

Turner to Bouchier, 1 run

12.2
3

Dattani plays a defensive stroke for 3 runs.

12.1
.

Turner to Dattani, 0 runs

11.6
1

Levick to Dattani, 1 run

11.5
1

Levick to Bouchier, 1 run

11.4
.

Levick to Bouchier, 0 runs

11.3
4

Levick to Bouchier, 4 runs

11.2
1

Levick to Dattani, 1 run

11.1
1

Levick to Bouchier, 1 run

10.6
4

Graham to Dattani, 4 runs

10.5
1

Graham to Bouchier, 1 run

10.4
1

Graham to Dattani, 1 run

10.3
4

Graham to Dattani, 4 runs

10.2
2

Graham to Dattani, 2 runs

10.1
1

Graham to Bouchier, 1 run

9.6
1

Villiers to Bouchier, 1 run

9.5
4

Back-to-back boundaries! Bouchier defends for 4 runs.

9.4
1

Villiers to Dattani, 1 run

9.3
1

Villiers to Bouchier, 1 run

9.2
1

Villiers to Dattani, 1 run

9.1
1

Villiers to Bouchier, 1 run

8.6
.

Graham to Dattani, 0 runs

8.5
.

Graham to Dattani, 0 runs

8.4
.

Graham to Dattani, 0 runs

8.3
1

Graham to Bouchier, 1 run

8.2
.

Graham to Bouchier, 0 runs

8.1
1

Graham to Dattani, 1 run

7.6
.

0 runs

7.5
4

Turner to Bouchier, 4 runs

7.4
4

Turner to Bouchier, 4 runs

7.3
1

Turner to Dattani, 1 run

7.2
1

Turner to Bouchier, 1 run

7.1
.

Turner to Bouchier, 0 runs

6.6
.

Fraser to Dattani, 0 runs

6.5
.

Fraser to Dattani, 0 runs

6.4
1

Fraser to Bouchier, 1 run

6.3
6

Fraser to Bouchier, 6 runs

6.2
2

Fraser to Bouchier, 2 runs

6.1
1

Fraser to Dattani, 1 run

5.6
.

Graham to Bouchier, 0 runs

5.5
1

Graham to Dattani, 1 run

5.4
.

Graham to Dattani, 0 runs

5.3
.

Graham to Dattani, 0 runs

5.2
1

Graham to Dattani, 1 run

5.1
.

0 runs

4.6
W

appeal, wicket (caught - Adams)

4.5
.

Fraser to Adams, 0 runs

4.4
.

Fraser to Adams, 0 runs

4.3
1

Fraser to Bouchier, 1 run

4.2
4

Fraser to Bouchier, 4 runs

4.1
.

Fraser to Bouchier, 0 runs

3.6
.

Levick to Adams, 0 runs

3.5
.

Levick to Adams, 0 runs

2.6
4

Johnson to Bouchier, 4 runs

2.5
.

Johnson to Bouchier, 0 runs

2.4
1

Johnson to Adams, 1 run

2.3
.

Johnson to Adams, 0 runs

2.2
4

And again! Adams defends for four runs.

2.1
.

Johnson to Adams, 0 runs

1.6
1

Villiers to Adams, 1 run

1.5
.

0 runs

1.4
4

Villiers to Adams, 4 runs

1.3
4

Villiers to Adams, 4 runs

1.2
1

Villiers to Bouchier, 1 run

1.1
.

Villiers to Bouchier, 0 runs

0.6
1

Johnson to Bouchier, 1 run

0.5
1

Johnson to Adams, 1 run

0.4
1

Johnson to Bouchier, 1 run

0.4
1

Johnson to Bouchier, wide

0.3
.

Johnson to Bouchier, 0 runs

0.2
1

Johnson to Adams, 1 run

0.1
1

Johnson to Bouchier, 1 run

0.1
1

Johnson to Bouchier, wide

19.6
1

Tulloch to Turner, 1 run

19.5
3

Thompson plays a defensive stroke for three runs.

19.4
1

Turner defends for 1 run.

19.3
1

Tulloch to Thompson, 1 run

19.2
1

Tulloch to Turner, 1 run

19.1
.

Tulloch to Turner, 0 runs

18.6
.

Tyson to Thompson, 0 runs

18.5
W

OUT! Run out. Fraser plays a defensive stroke. She is then run out at the striker's end, as a result of some tidy fielding by Adams and Tyson.

18.4
6

Tyson to Fraser, 6 runs

18.3
1

Tyson to Thompson, 1 run

18.2
1

Tyson to Fraser, 1 run

18.1
.

Tyson to Fraser, 0 runs

17.6
1

Tulloch to Fraser, 1 run

17.5
1

Tulloch to Thompson, 1 run

17.4
.

Tulloch to Thompson, 0 runs

17.3
1

Tulloch to Fraser, 1 run

17.2
1

Tulloch to Thompson, 1 run

17.1
1

Tulloch to Fraser, 1 run

16.6
1

Adams to Fraser, 1 run

16.5
.

Adams to Fraser, 0 runs

16.4
1lb

Thompson plays a defensive stroke for 1 leg bye.

16.3
2

Adams to Fraser, 2 runs

16.2
1

Adams to Thompson, 1 run

16.1
1

Adams to Fraser, 1 run

15.6
.

0 runs

15.5
4

Tulloch to Fraser, 4 runs

15.4
W

appeal, wicket (caught - Graham)

15.3
1

Tulloch to Thompson, 1 run

15.2
W

appeal, wicket (caught - Rogers)

15.1
1

Tulloch to Graham, 1 run

14.6
1

Wellington to Graham, 1 run

14.5
1

Rogers plays a defensive stroke for a single run.

14.4
2

Wellington to Rogers, 2 runs

14.3
1

Wellington to Graham, 1 run

14.2
1

Wellington to Rogers, 1 run

14.1
1

Wellington to Graham, 1 run

13.6
4

Adams to Rogers, 4 runs

13.6
1

Adams to Rogers, wide

13.5
1

Adams to Graham, 1 run

13.4
1b

Rogers opts to let that one go through to Southby, and the ball trickles away for one bye.

13.3
.

Adams to Rogers, 0 runs

13.2
1

Adams to Graham, 1 run

13.1
4

Adams to Graham, 4 runs

12.6
1

Wellington to Graham, 1 run

12.5
.

Wellington to Graham, 0 runs

12.4
4

Wellington to Graham, 4 runs

12.3
1

Wellington to Rogers, 1 run

12.2
.

Wellington to Rogers, 0 runs

12.1
1

Wellington to Graham, 1 run

11.6
1

Adams to Graham, 1 run

11.5
1

Adams to Rogers, 1 run

11.4
1

Adams to Graham, 1 run

11.3
1

Adams to Rogers, 1 run

11.2
.

Adams to Rogers, 0 runs

11.1
2

Adams to Rogers, 2 runs

10.6
1

Wellington to Rogers, 1 run

10.5
.

Wellington to Rogers, 0 runs

10.4
.

Wellington to Rogers, 0 runs

10.3
.

Wellington to Rogers, 0 runs

10.2
.

Wellington to Rogers, 0 runs

10.1
1

Wellington to Graham, 1 run

9.6
.

Tyson to Rogers, 0 runs

9.5
.

Tyson to Rogers, 0 runs

9.4
.

Tyson to Rogers, 0 runs

9.3
.

Tyson to Rogers, 0 runs

9.2
W

Tyson to Windsor, appeal, wicket (bowled - Windsor)

9.1
.

0 runs

8.6
W

Adams to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)

8.5
1

Adams to Windsor, 1 run

8.4
1

Adams to Heath, 1 run

8.3
1

Adams to Windsor, 1 run

8.2
.

Adams to Windsor, 0 runs

8.1
1

Adams to Heath, 1 run

7.6
4

Tulloch to Windsor, 4 runs

7.5
4

Tulloch to Heath, 4 runs

7.4
.

0 runs

7.3
.

Tulloch to Windsor, 0 runs

7.2
1

Tulloch to Heath, 1 run

7.1
1

Tulloch to Windsor, 1 run

6.6
.

Wellington to Heath, 0 runs

6.5
1

Wellington to Windsor, 1 run

6.4
1

Wellington to Heath, 1 run

6.3
1

Wellington to Windsor, 1 run

6.2
1

Wellington to Heath, 1 run

6.1
1

Wellington to Windsor, 1 run

5.6
1

Bristowe to Windsor, 1 run

5.4
1

Bristowe to Heath, 1 run

5.3
1

Bristowe to Windsor, 1 run

5.2
4

Bristowe to Windsor, 4 runs

5.1
1

Bristowe to Heath, 1 run

4.6
1

Heath plays a defensive stroke for one run.

4.5
.

Dattani to Heath, 0 runs

4.4
4

Dattani to Heath, 4 runs

4.3
.

Dattani to Heath, 0 runs

4.2
.

Dattani to Heath, 0 runs

4.1
1

Dattani to Windsor, 1 run

3.6
4

Tyson to Heath, 4 runs

3.5
1

Tyson to Windsor, leg bye

3.4
.

Tyson to Windsor, 0 runs

3.3
4

Tyson to Windsor, 4 runs

3.2
4

Tyson to Windsor, 4 runs

3.1
1

Tyson to Heath, 1 run

2.6
.

Dattani to Windsor, 0 runs

2.5
1

Dattani to Heath, 1 run

2.4
W

Dattani to Villiers, appeal, wicket (bowled - Villiers)

2.3
2

Villiers defends for a couple of runs.

2.2
.

Dattani to Villiers, 0 runs

2.1
1

Dattani to Windsor, leg bye

1.6
1

Tyson to Windsor, 1 run

1.5
.

Tyson to Windsor, 0 runs

1.4
.

Tyson to Windsor, 0 runs

1.3
.

Tyson to Windsor, 0 runs

1.3
1

Tyson to Windsor, wide

1.3
1

Tyson to Windsor, wide

1.2
.

0 runs

1.1
W

Tyson to Armitage, appeal, wicket (bowled - Armitage)

0.6
1

Dattani to Armitage, 1 run

0.5
2

Armitage defends for a pair of runs.

0.4
.

Dattani to Armitage, 0 runs

0.3
.

Dattani to Armitage, 0 runs

0.2
4

Dattani to Armitage, 4 runs

0.1
1

Dattani to Villiers, 1 run