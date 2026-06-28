Highlights Hampshire vs Durham T20 T20 Blast, Women 28.06.2026
Fraser to Dattani, 4 runs
Fraser to Dattani, 0 runs
Fraser to Sweet, 1 run
Dattani plays a defensive stroke for a single run.
Fraser to Sweet, leg bye
Levick to Sweet, 1 run
Levick to Sweet, 0 runs
Levick to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)
Levick to Bouchier, 0 runs
Levick to Bouchier, 2 runs
Levick to Bouchier, 0 runs
Graham to Bouchier, 1 run
Graham to Bouchier, 4 runs
Graham to Bouchier, 0 runs
Graham to Dattani, 1 run
Graham to Dattani, 4 runs
Graham to Dattani, 0 runs
Villiers to Bouchier, 6 runs
Villiers to Bouchier, 0 runs
Villiers to Dattani, 1 run
Villiers to Dattani, 4 byes
Villiers to Dattani, 0 runs
Villiers to Bouchier, 1 run
Dattani allows it to go through to Rogers unchallenged, and the ball flies away for 4 byes.
Turner to Dattani, 0 runs
Turner to Dattani, 0 runs
Turner to Bouchier, 1 run
Dattani plays a defensive stroke for 3 runs.
Turner to Dattani, 0 runs
Levick to Dattani, 1 run
Levick to Bouchier, 1 run
Levick to Bouchier, 0 runs
Levick to Bouchier, 4 runs
Levick to Dattani, 1 run
Levick to Bouchier, 1 run
Graham to Dattani, 4 runs
Graham to Bouchier, 1 run
Graham to Dattani, 1 run
Graham to Dattani, 4 runs
Graham to Dattani, 2 runs
Graham to Bouchier, 1 run
Villiers to Bouchier, 1 run
Back-to-back boundaries! Bouchier defends for 4 runs.
Villiers to Dattani, 1 run
Villiers to Bouchier, 1 run
Villiers to Dattani, 1 run
Villiers to Bouchier, 1 run
Graham to Dattani, 0 runs
Graham to Dattani, 0 runs
Graham to Dattani, 0 runs
Graham to Bouchier, 1 run
Graham to Bouchier, 0 runs
Graham to Dattani, 1 run
0 runs
Turner to Bouchier, 4 runs
Turner to Bouchier, 4 runs
Turner to Dattani, 1 run
Turner to Bouchier, 1 run
Turner to Bouchier, 0 runs
Fraser to Dattani, 0 runs
Fraser to Dattani, 0 runs
Fraser to Bouchier, 1 run
Fraser to Bouchier, 6 runs
Fraser to Bouchier, 2 runs
Fraser to Dattani, 1 run
Graham to Bouchier, 0 runs
Graham to Dattani, 1 run
Graham to Dattani, 0 runs
Graham to Dattani, 0 runs
Graham to Dattani, 1 run
0 runs
appeal, wicket (caught - Adams)
Fraser to Adams, 0 runs
Fraser to Adams, 0 runs
Fraser to Bouchier, 1 run
Fraser to Bouchier, 4 runs
Fraser to Bouchier, 0 runs
Levick to Adams, 0 runs
Levick to Adams, 0 runs
Johnson to Bouchier, 4 runs
Johnson to Bouchier, 0 runs
Johnson to Adams, 1 run
Johnson to Adams, 0 runs
And again! Adams defends for four runs.
Johnson to Adams, 0 runs
Villiers to Adams, 1 run
0 runs
Villiers to Adams, 4 runs
Villiers to Adams, 4 runs
Villiers to Bouchier, 1 run
Villiers to Bouchier, 0 runs
Johnson to Bouchier, 1 run
Johnson to Adams, 1 run
Johnson to Bouchier, 1 run
Johnson to Bouchier, wide
Johnson to Bouchier, 0 runs
Johnson to Adams, 1 run
Johnson to Bouchier, 1 run
Johnson to Bouchier, wide
Tulloch to Turner, 1 run
Thompson plays a defensive stroke for three runs.
Turner defends for 1 run.
Tulloch to Thompson, 1 run
Tulloch to Turner, 1 run
Tulloch to Turner, 0 runs
Tyson to Thompson, 0 runs
OUT! Run out. Fraser plays a defensive stroke. She is then run out at the striker's end, as a result of some tidy fielding by Adams and Tyson.
Tyson to Fraser, 6 runs
Tyson to Thompson, 1 run
Tyson to Fraser, 1 run
Tyson to Fraser, 0 runs
Tulloch to Fraser, 1 run
Tulloch to Thompson, 1 run
Tulloch to Thompson, 0 runs
Tulloch to Fraser, 1 run
Tulloch to Thompson, 1 run
Tulloch to Fraser, 1 run
Adams to Fraser, 1 run
Adams to Fraser, 0 runs
Thompson plays a defensive stroke for 1 leg bye.
Adams to Fraser, 2 runs
Adams to Thompson, 1 run
Adams to Fraser, 1 run
0 runs
Tulloch to Fraser, 4 runs
appeal, wicket (caught - Graham)
Tulloch to Thompson, 1 run
appeal, wicket (caught - Rogers)
Tulloch to Graham, 1 run
Wellington to Graham, 1 run
Rogers plays a defensive stroke for a single run.
Wellington to Rogers, 2 runs
Wellington to Graham, 1 run
Wellington to Rogers, 1 run
Wellington to Graham, 1 run
Adams to Rogers, 4 runs
Adams to Rogers, wide
Adams to Graham, 1 run
Rogers opts to let that one go through to Southby, and the ball trickles away for one bye.
Adams to Rogers, 0 runs
Adams to Graham, 1 run
Adams to Graham, 4 runs
Wellington to Graham, 1 run
Wellington to Graham, 0 runs
Wellington to Graham, 4 runs
Wellington to Rogers, 1 run
Wellington to Rogers, 0 runs
Wellington to Graham, 1 run
Adams to Graham, 1 run
Adams to Rogers, 1 run
Adams to Graham, 1 run
Adams to Rogers, 1 run
Adams to Rogers, 0 runs
Adams to Rogers, 2 runs
Wellington to Rogers, 1 run
Wellington to Rogers, 0 runs
Wellington to Rogers, 0 runs
Wellington to Rogers, 0 runs
Wellington to Rogers, 0 runs
Wellington to Graham, 1 run
Tyson to Rogers, 0 runs
Tyson to Rogers, 0 runs
Tyson to Rogers, 0 runs
Tyson to Rogers, 0 runs
Tyson to Windsor, appeal, wicket (bowled - Windsor)
0 runs
Adams to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)
Adams to Windsor, 1 run
Adams to Heath, 1 run
Adams to Windsor, 1 run
Adams to Windsor, 0 runs
Adams to Heath, 1 run
Tulloch to Windsor, 4 runs
Tulloch to Heath, 4 runs
0 runs
Tulloch to Windsor, 0 runs
Tulloch to Heath, 1 run
Tulloch to Windsor, 1 run
Wellington to Heath, 0 runs
Wellington to Windsor, 1 run
Wellington to Heath, 1 run
Wellington to Windsor, 1 run
Wellington to Heath, 1 run
Wellington to Windsor, 1 run
Bristowe to Windsor, 1 run
Bristowe to Heath, 1 run
Bristowe to Windsor, 1 run
Bristowe to Windsor, 4 runs
Bristowe to Heath, 1 run
Heath plays a defensive stroke for one run.
Dattani to Heath, 0 runs
Dattani to Heath, 4 runs
Dattani to Heath, 0 runs
Dattani to Heath, 0 runs
Dattani to Windsor, 1 run
Tyson to Heath, 4 runs
Tyson to Windsor, leg bye
Tyson to Windsor, 0 runs
Tyson to Windsor, 4 runs
Tyson to Windsor, 4 runs
Tyson to Heath, 1 run
Dattani to Windsor, 0 runs
Dattani to Heath, 1 run
Dattani to Villiers, appeal, wicket (bowled - Villiers)
Villiers defends for a couple of runs.
Dattani to Villiers, 0 runs
Dattani to Windsor, leg bye
Tyson to Windsor, 1 run
Tyson to Windsor, 0 runs
Tyson to Windsor, 0 runs
Tyson to Windsor, 0 runs
Tyson to Windsor, wide
Tyson to Windsor, wide
0 runs
Tyson to Armitage, appeal, wicket (bowled - Armitage)
Dattani to Armitage, 1 run
Armitage defends for a pair of runs.
Dattani to Armitage, 0 runs
Dattani to Armitage, 0 runs
Dattani to Armitage, 4 runs
Dattani to Villiers, 1 run