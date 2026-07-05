Highlights Hampshire vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 05.07.2026
Jones to Bouchier, 4 runs
Jones to Bouchier, 4 runs
Jones to Bouchier, 0 runs
Carter to Bouchier, 1 run
Carter to Bouchier, 4 runs
Carter to Bouchier, 0 runs
Carter to Bouchier, 0 runs
Carter to Adams, 1 run
Carter to Adams, 2 runs
Lamb to Adams, 1 run
Lamb to Bouchier, 1 run
Lamb to Adams, 1 run
Lamb to Bouchier, 1 run
Lamb to Adams, 1 run
Lamb to Adams, 4 runs
Weerappuli to Adams, 1 run
Weerappuli to Bouchier, 1 run
Weerappuli to Bouchier, 4 runs
Weerappuli to Bouchier, 6 runs
Weerappuli to Adams, 1 run
Weerappuli to Bouchier, 1 run
Jones to Bouchier, 1 run
Jones to Bouchier, 0 runs
Jones to Adams, 1 run
Jones to Adams, 0 runs
Jones to Bouchier, 1 run
Jones to Adams, 1 run
Carter to Adams, 1 run
Carter to Adams, 4 runs
Carter to Bouchier, 1 run
Carter to Adams, 1 run
Carter to Bouchier, 1 run
Carter to Adams, 1 run
Cross to Bouchier, 4 runs
Cross to Adams, 1 run
Cross to Bouchier, 1 run
Cross to Bouchier, 4 runs
Cross to Adams, 1 run
Cross to Adams, 4 runs
Weerappuli to Adams, 1 run
Weerappuli to Adams, 4 runs
Weerappuli to Bouchier, 1 run
Weerappuli to Adams, 1 run
Weerappuli to Bouchier, 1 run
Weerappuli to Adams, 1 run
Lamb to Bouchier, 0 runs
Lamb to Adams, 1 run
Lamb to Bouchier, 1 run
Lamb to Adams, 1 run
Lamb to Bouchier, 1 run
Lamb to Adams, 1 run
Jones to Bouchier, 0 runs
Jones to Bouchier, 4 runs
Jones to Adams, 2 wides
Jones to McCaughan, appeal, wicket (bowled - McCaughan)
Jones to Bouchier, 1 run
Jones to McCaughan, 1 run
Jones to McCaughan, 4 runs
Norris to Bouchier, 4 runs
Norris to Bouchier, 6 runs
Norris to Bouchier, 0 runs
No ball. McCaughan plays a defensive stroke for 1 run.
Norris to McCaughan, 0 runs
Norris to McCaughan, 2 runs
Norris to Bouchier, 1 run
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to Bouchier, 1 run
Jones to McCaughan, 1 run, appeal
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to McCaughan, 0 runs
Jones to Bouchier, 1 run
Cross to McCaughan, 4 runs
Cross to Bouchier, 1 run
Cross to Bouchier, 6 runs
Cross to McCaughan, 1 run
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Norris to Bouchier, 0 runs
Norris to McCaughan, 1 run
Norris to Bouchier, 1 run
Norris to Bouchier, 2 runs
Norris to Bouchier, 0 runs
Norris to McCaughan, 1 run
Norris to McCaughan, wide
Cross to Bouchier, 0 runs
Cross to Bouchier, 4 runs
Cross to Bouchier, 0 runs
Cross to McCaughan, 1 run
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to Bouchier, 1 run
Harman to Norris, appeal, wicket (lbw - Norris)
Harman to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)
OUT! Run out. Seren Smale defends for one run. She is then run out at the non-striker's end, after some good fielding by Southby and Bouchier.
Tyson to Norris, 0 runs
Tyson to Cross, appeal, wicket (bowled - Cross)
Tyson to Seren Smale, 1 run
Tyson to Cross, 1 run
Tyson to Cross, 4 runs
Tyson to Seren Smale, 1 run
Adams to Cross, 4 runs
Adams to Seren Smale, 1 run
Adams to Cross, 1 run
Adams to Seren Smale, 1 run
Adams to Seren Smale, 4 runs
Adams to Cross, 1 run
Harman to Seren Smale, 4 runs
Harman to Cross, 1 run
Harman to Cross, 2 runs
Harman to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)
Harman to Lamb, 0 runs
Tulloch to Seren Smale, no ball + 1 run
Tulloch to Lamb, 1 run
Tulloch to Lamb, wide
Wellington to Seren Smale, 0 runs
Wellington to Threlkeld, appeal, wicket (bowled - Threlkeld)
Wellington to Threlkeld, 4 runs
Wellington to Lamb, 1 run
Wellington to Threlkeld, 1 run
Wellington to Threlkeld, 4 runs
Dattani to Threlkeld, 1 run
Dattani to Threlkeld, 6 runs
Dattani to Lamb, 1 run
Dattani to Threlkeld, 1 run
Dattani to Lamb, 1 run
Dattani to Lamb, 4 runs
Tulloch to Lamb, leg bye
Tulloch to Threlkeld, 1 run
Tulloch to Lamb, 1 run
Tulloch to Lamb, 0 runs
Tulloch to Lamb, 0 runs
Tulloch to Lamb, no ball + 2 runs
Tulloch to Threlkeld, 1 run
Tulloch to Threlkeld, wide
Wellington to Lamb, 4 runs
Wellington to Threlkeld, 1 run
Wellington to Threlkeld, 0 runs
Wellington to Lamb, 1 run
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Lamb, 6 runs
Adams to Lamb, 1 run
Adams to Threlkeld, 1 run
Adams to Threlkeld, 2 runs
Adams to Lamb, 1 run
Adams to Lamb, 0 runs
Adams to Threlkeld, 1 run
Tulloch to Threlkeld, 1 run
Tulloch to Threlkeld, wide
Tulloch to Threlkeld, 0 runs
Tulloch to Threlkeld, wide
Tulloch to Threlkeld, 0 runs
Tulloch to Kesteven, appeal, wicket (bowled - Kesteven)
Tulloch to Lamb, 1 run
Tulloch to Lamb, wide
Adams to Carter, appeal, wicket (caught - Carter)
Adams to Lamb, 1 run
Adams to Carter, 1 run
Adams to Carter, 0 runs
Adams to Lamb, 1 run
Adams to Carter, 1 run
Wellington to Lamb, 0 runs
Wellington to Carter, 1 run
Wellington to Lamb, 1 run
Wellington to Carter, 1 run
Wellington to Lamb, 1 run
Wellington to Carter, 1 run
Dattani to Carter, 1 run
Dattani to Lamb, 1 run
appeal, wicket (caught - Lanning)
Dattani to Carter, 1 run
Dattani to Lanning, 1 run
Dattani to Lanning, 0 runs
Wellington to Carter, 0 runs
Wellington to Carter, 0 runs
Wellington to Carter, 0 runs
Wellington to Lanning, 1 run
Wellington to Lanning, 0 runs
Wellington to Lanning, 0 runs
Tyson to Lanning, 1 run
Tyson to Lanning, 2 runs
Tyson to Lanning, 0 runs
Tyson to Lanning, 0 runs
Tyson to Carter, 1 run
Tyson to Lanning, 1 run
Dattani to Carter, 0 runs
Dattani to Carter, 2 runs
Dattani to Carter, 4 runs
Dattani to Lanning, 1 run
Dattani to Carter, 1 run
Dattani to Carter, 0 runs
Adams to Carter, 1 run
Adams to Lanning, 1 run
Adams to Lanning, 0 runs
Adams to Lanning, 4 runs
Adams to Carter, 1 run
Adams to Carter, appeal
Tyson to Carter, 1 run
Tyson to Carter, wide
Tyson to Carter, 0 runs
Tyson to Carter, appeal
Tyson to Carter, 0 runs
Tyson to Carter, 0 runs
Tyson to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)
Dattani to Lanning, 4 runs
Dattani to Lanning, 0 runs
Dattani to Lanning, 0 runs
Dattani to Lanning, 0 runs
Dattani to Lanning, 2 runs
Dattani to Lanning, 0 runs
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to E Jones, 0 runs
Tyson to Lanning, 1 run
Tyson to E Jones, 1 run