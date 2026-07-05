Highlights Hampshire vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 05.07.2026

T20

HAM
HAM

135

LAT
LAT

131

14.3
4

Jones to Bouchier, 4 runs

14.2
4

Jones to Bouchier, 4 runs

14.1
.

Jones to Bouchier, 0 runs

13.6
1

Carter to Bouchier, 1 run

13.5
4

Carter to Bouchier, 4 runs

13.4
.

Carter to Bouchier, 0 runs

13.3
.

Carter to Bouchier, 0 runs

13.2
1

Carter to Adams, 1 run

13.1
2

Carter to Adams, 2 runs

12.6
1

Lamb to Adams, 1 run

12.5
1

Lamb to Bouchier, 1 run

12.4
1

Lamb to Adams, 1 run

12.3
1

Lamb to Bouchier, 1 run

12.2
1

Lamb to Adams, 1 run

12.1
4

Lamb to Adams, 4 runs

11.6
1

Weerappuli to Adams, 1 run

11.5
1

Weerappuli to Bouchier, 1 run

11.4
4

Weerappuli to Bouchier, 4 runs

11.3
6

Weerappuli to Bouchier, 6 runs

11.2
1

Weerappuli to Adams, 1 run

11.1
1

Weerappuli to Bouchier, 1 run

10.6
1

Jones to Bouchier, 1 run

10.5
.

Jones to Bouchier, 0 runs

10.4
1

Jones to Adams, 1 run

10.3
.

Jones to Adams, 0 runs

10.2
1

Jones to Bouchier, 1 run

10.1
1

Jones to Adams, 1 run

9.6
1

Carter to Adams, 1 run

9.5
4

Carter to Adams, 4 runs

9.4
1

Carter to Bouchier, 1 run

9.3
1

Carter to Adams, 1 run

9.2
1

Carter to Bouchier, 1 run

9.1
1

Carter to Adams, 1 run

8.6
4

Cross to Bouchier, 4 runs

8.5
1

Cross to Adams, 1 run

8.4
1

Cross to Bouchier, 1 run

8.3
4

Cross to Bouchier, 4 runs

8.2
1

Cross to Adams, 1 run

8.1
4

Cross to Adams, 4 runs

7.6
1

Weerappuli to Adams, 1 run

7.5
4

Weerappuli to Adams, 4 runs

7.4
1

Weerappuli to Bouchier, 1 run

7.3
1

Weerappuli to Adams, 1 run

7.2
1

Weerappuli to Bouchier, 1 run

7.1
1

Weerappuli to Adams, 1 run

6.6
.

Lamb to Bouchier, 0 runs

6.5
1

Lamb to Adams, 1 run

6.4
1

Lamb to Bouchier, 1 run

6.3
1

Lamb to Adams, 1 run

6.2
1

Lamb to Bouchier, 1 run

6.1
1

Lamb to Adams, 1 run

5.6
.

Jones to Bouchier, 0 runs

5.5
4

Jones to Bouchier, 4 runs

5.5
2

Jones to Adams, 2 wides

5.4
W

Jones to McCaughan, appeal, wicket (bowled - McCaughan)

5.3
1

Jones to Bouchier, 1 run

5.2
1

Jones to McCaughan, 1 run

5.1
4

Jones to McCaughan, 4 runs

4.6
4

Norris to Bouchier, 4 runs

4.5
6

Norris to Bouchier, 6 runs

4.4
.

Norris to Bouchier, 0 runs

4.4
nb

No ball. McCaughan plays a defensive stroke for 1 run.

4.3
.

Norris to McCaughan, 0 runs

4.2
2

Norris to McCaughan, 2 runs

4.1
1

Norris to Bouchier, 1 run

3.6
.

Jones to McCaughan, 0 runs

3.5
1

Jones to Bouchier, 1 run

3.4
1

Jones to McCaughan, 1 run, appeal

3.3
.

Jones to McCaughan, 0 runs

3.2
.

Jones to McCaughan, 0 runs

3.1
1

Jones to Bouchier, 1 run

2.6
4

Cross to McCaughan, 4 runs

2.5
1

Cross to Bouchier, 1 run

2.4
6

Cross to Bouchier, 6 runs

2.3
1

Cross to McCaughan, 1 run

2.2
.

Cross to McCaughan, 0 runs

2.1
.

Cross to McCaughan, 0 runs

1.6
.

Norris to Bouchier, 0 runs

1.5
1

Norris to McCaughan, 1 run

1.4
1

Norris to Bouchier, 1 run

1.3
2

Norris to Bouchier, 2 runs

1.2
.

Norris to Bouchier, 0 runs

1.1
1

Norris to McCaughan, 1 run

1.1
1

Norris to McCaughan, wide

0.6
.

Cross to Bouchier, 0 runs

0.5
4

Cross to Bouchier, 4 runs

0.4
.

Cross to Bouchier, 0 runs

0.3
1

Cross to McCaughan, 1 run

0.2
.

Cross to McCaughan, 0 runs

0.1
1

Cross to Bouchier, 1 run

19.4
W

Harman to Norris, appeal, wicket (lbw - Norris)

19.2
W

Harman to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)

19.1
W

OUT! Run out. Seren Smale defends for one run. She is then run out at the non-striker's end, after some good fielding by Southby and Bouchier.

18.6
.

Tyson to Norris, 0 runs

18.5
W

Tyson to Cross, appeal, wicket (bowled - Cross)

18.4
1

Tyson to Seren Smale, 1 run

18.3
1

Tyson to Cross, 1 run

18.2
4

Tyson to Cross, 4 runs

18.1
1

Tyson to Seren Smale, 1 run

17.6
4

Adams to Cross, 4 runs

17.5
1

Adams to Seren Smale, 1 run

17.4
1

Adams to Cross, 1 run

17.3
1

Adams to Seren Smale, 1 run

17.2
4

Adams to Seren Smale, 4 runs

17.1
1

Adams to Cross, 1 run

16.6
4

Harman to Seren Smale, 4 runs

16.5
1

Harman to Cross, 1 run

16.4
2

Harman to Cross, 2 runs

16.3
W

Harman to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)

16.2
.

Harman to Lamb, 0 runs

16.2
nb

Tulloch to Seren Smale, no ball + 1 run

16.1
1

Tulloch to Lamb, 1 run

16.1
1

Tulloch to Lamb, wide

15.6
.

Wellington to Seren Smale, 0 runs

15.5
W

Wellington to Threlkeld, appeal, wicket (bowled - Threlkeld)

15.4
4

Wellington to Threlkeld, 4 runs

15.3
1

Wellington to Lamb, 1 run

15.2
1

Wellington to Threlkeld, 1 run

15.1
4

Wellington to Threlkeld, 4 runs

14.6
1

Dattani to Threlkeld, 1 run

14.5
6

Dattani to Threlkeld, 6 runs

14.4
1

Dattani to Lamb, 1 run

14.3
1

Dattani to Threlkeld, 1 run

14.2
1

Dattani to Lamb, 1 run

14.1
4

Dattani to Lamb, 4 runs

13.6
1

Tulloch to Lamb, leg bye

13.5
1

Tulloch to Threlkeld, 1 run

13.4
1

Tulloch to Lamb, 1 run

13.3
.

Tulloch to Lamb, 0 runs

13.2
.

Tulloch to Lamb, 0 runs

13.2
nb

Tulloch to Lamb, no ball + 2 runs

13.1
1

Tulloch to Threlkeld, 1 run

13.1
1

Tulloch to Threlkeld, wide

12.6
4

Wellington to Lamb, 4 runs

12.5
1

Wellington to Threlkeld, 1 run

12.4
.

Wellington to Threlkeld, 0 runs

12.3
1

Wellington to Lamb, 1 run

12.2
.

Wellington to Lamb, 0 runs

12.1
6

Wellington to Lamb, 6 runs

11.6
1

Adams to Lamb, 1 run

11.5
1

Adams to Threlkeld, 1 run

11.4
2

Adams to Threlkeld, 2 runs

11.3
1

Adams to Lamb, 1 run

11.2
.

Adams to Lamb, 0 runs

11.1
1

Adams to Threlkeld, 1 run

10.6
1

Tulloch to Threlkeld, 1 run

10.6
1

Tulloch to Threlkeld, wide

10.5
.

Tulloch to Threlkeld, 0 runs

10.5
1

Tulloch to Threlkeld, wide

10.4
.

Tulloch to Threlkeld, 0 runs

10.3
W

Tulloch to Kesteven, appeal, wicket (bowled - Kesteven)

10.1
1

Tulloch to Lamb, 1 run

10.1
1

Tulloch to Lamb, wide

9.6
W

Adams to Carter, appeal, wicket (caught - Carter)

9.5
1

Adams to Lamb, 1 run

9.4
1

Adams to Carter, 1 run

9.3
.

Adams to Carter, 0 runs

9.2
1

Adams to Lamb, 1 run

9.1
1

Adams to Carter, 1 run

8.6
.

Wellington to Lamb, 0 runs

8.5
1

Wellington to Carter, 1 run

8.4
1

Wellington to Lamb, 1 run

8.3
1

Wellington to Carter, 1 run

8.2
1

Wellington to Lamb, 1 run

8.1
1

Wellington to Carter, 1 run

7.6
1

Dattani to Carter, 1 run

7.5
1

Dattani to Lamb, 1 run

7.4
W

appeal, wicket (caught - Lanning)

7.3
1

Dattani to Carter, 1 run

7.2
1

Dattani to Lanning, 1 run

7.1
.

Dattani to Lanning, 0 runs

6.6
.

Wellington to Carter, 0 runs

6.5
.

Wellington to Carter, 0 runs

6.4
.

Wellington to Carter, 0 runs

6.3
1

Wellington to Lanning, 1 run

6.2
.

Wellington to Lanning, 0 runs

6.1
.

Wellington to Lanning, 0 runs

5.6
1

Tyson to Lanning, 1 run

5.5
2

Tyson to Lanning, 2 runs

5.4
.

Tyson to Lanning, 0 runs

5.3
.

Tyson to Lanning, 0 runs

5.2
1

Tyson to Carter, 1 run

5.1
1

Tyson to Lanning, 1 run

4.6
.

Dattani to Carter, 0 runs

4.5
2

Dattani to Carter, 2 runs

4.4
4

Dattani to Carter, 4 runs

4.3
1

Dattani to Lanning, 1 run

4.2
1

Dattani to Carter, 1 run

4.1
.

Dattani to Carter, 0 runs

3.6
1

Adams to Carter, 1 run

3.5
1

Adams to Lanning, 1 run

3.4
.

Adams to Lanning, 0 runs

3.3
4

Adams to Lanning, 4 runs

3.2
1

Adams to Carter, 1 run

3.1
.

Adams to Carter, appeal

2.6
1

Tyson to Carter, 1 run

2.6
1

Tyson to Carter, wide

2.5
.

Tyson to Carter, 0 runs

2.4
.

Tyson to Carter, appeal

2.3
.

Tyson to Carter, 0 runs

2.2
.

Tyson to Carter, 0 runs

2.1
W

Tyson to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)

1.6
4

Dattani to Lanning, 4 runs

1.5
.

Dattani to Lanning, 0 runs

1.4
.

Dattani to Lanning, 0 runs

1.3
.

Dattani to Lanning, 0 runs

1.2
2

Dattani to Lanning, 2 runs

1.1
.

Dattani to Lanning, 0 runs

0.6
.

Tyson to E Jones, 0 runs

0.5
.

Tyson to E Jones, 0 runs

0.4
.

Tyson to E Jones, 0 runs

0.3
.

Tyson to E Jones, 0 runs

0.2
1

Tyson to Lanning, 1 run

0.1
1

Tyson to E Jones, 1 run