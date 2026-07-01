H2h Warwickshire vs Essex T20 T20 Blast, Women 01.07.2026

T20

WAR
WAR

119

ESS
ESS

116

Warwickshire vs Essex

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

166

WARWarwickshire

164

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

157

WARWarwickshire

160

List a, One-Day Cup, Women

WARWarwickshire

204

ESSEssex

235
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