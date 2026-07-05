Highlights Warwickshire vs Yorkshire T20 T20 Blast, Women 05.07.2026
Arlott to Glenn, 4 runs
Arlott to Clarke, 1 run
Arlott to Glenn, 1 run
Baker to Glenn, 1 run
Baker to Glenn, 2 runs
Baker to Glenn, 4 runs
Baker to Glenn, 0 runs
Baker to Glenn, 6 runs
Baker to Clarke, 1 run
Millie Taylor to Glenn, 0 runs
Millie Taylor to Glenn, 0 runs
Millie Taylor to Glenn, 2 runs
Millie Taylor to Clarke, bye
Millie Taylor to Glenn, 1 run
Millie Taylor to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)
Mary Taylor to Clarke, 0 runs
Mary Taylor to Clarke, 0 runs
Mary Taylor to Winfield-Hill, 1 run
Mary Taylor to Clarke, 1 run
Baker to Clarke, 1 run
Baker to Clarke, 0 runs
Baker to Clarke, 0 runs
Baker to Clarke, 2 runs
Baker to Clarke, 2 runs
Baker to Clarke, 0 runs
Baker to Clarke, wide
Davis to Clarke, 1 run
Davis to Clarke, 0 runs
Davis to Winfield-Hill, 1 run
Davis to Winfield-Hill, 2 runs
Davis to Clarke, 1 run
Davis to Winfield-Hill, 1 run
Surenkumar to Winfield-Hill, 1 run
Surenkumar to Clarke, 1 run
Surenkumar to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)
Surenkumar to Winfield-Hill, 1 run
Surenkumar to Kalis, 1 run
Surenkumar to Winfield-Hill, 1 run
Millie Taylor to Jonassen, appeal, wicket (stumped - Jonassen)
Millie Taylor to Jonassen, 2 runs
Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run
Millie Taylor to Winfield-Hill, wide
Millie Taylor to Jonassen, 1 run
Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run
Millie Taylor to Winfield-Hill, 2 runs
Arlott to Winfield-Hill, 1 run
Arlott to Jonassen, 1 run
Arlott to Jonassen, 4 runs
Arlott to Winfield-Hill, 1 run
Arlott to Winfield-Hill, 0 runs
Arlott to Winfield-Hill, wide
Arlott to Jonassen, 1 run
Baker to Winfield-Hill, 0 runs
Baker to Jonassen, 1 run
Baker to Winfield-Hill, 1 run
Baker to Winfield-Hill, 0 runs
Baker to Jonassen, 1 run
Baker to Jonassen, 6 runs
Millie Taylor to Jonassen, 1 run
Millie Taylor to Jonassen, 2 runs
Millie Taylor to Jonassen, 4 runs
Millie Taylor to Jonassen, 6 runs
Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run
Millie Taylor to Jonassen, 1 run
Davis to Winfield-Hill, 2 runs
Davis to Jonassen, 1 run
Davis to Jonassen, 0 runs
Davis to Jonassen, 4 runs
Davis to Jonassen, 4 runs
Davis to Winfield-Hill, 1 run
Millie Taylor to Jonassen, 0 runs
Millie Taylor to Jonassen, 0 runs
Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run
Millie Taylor to Winfield-Hill, 0 runs
Millie Taylor to Jonassen, 1 run
Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run
Baker to Winfield-Hill, 1 run
Baker to Winfield-Hill, 2 runs
Baker to Winfield-Hill, 4 runs
Baker to Jonassen, 1 run
Baker to Winfield-Hill, 1 run
Baker to Jonassen, 1 run
Surenkumar to Winfield-Hill, 0 runs
Surenkumar to Winfield-Hill, 4 runs
Surenkumar to Jonassen, 2 wides
Surenkumar to Jonassen, appeal
Surenkumar to Jonassen, 2 runs
Surenkumar to Winfield-Hill, 1 run
Surenkumar to Winfield-Hill, 0 runs
Mary Taylor to Winfield-Hill, leg bye
Mary Taylor to Winfield-Hill, wide
Mary Taylor to Winfield-Hill, 4 runs
Mary Taylor to Winfield-Hill, 4 runs
Mary Taylor to Jonassen, 1 run
Mary Taylor to Jonassen, 4 runs
Mary Taylor to Jonassen, 0 runs
Arlott to Jonassen, 1 run
Arlott to Jonassen, 0 runs
Arlott to Jonassen, 0 runs
Arlott to Jonassen, 0 runs
Arlott to Jonassen, 4 runs
Arlott to Jonassen, 4 runs
Surenkumar to Winfield-Hill, 0 runs
Surenkumar to Jonassen, 1 run
Surenkumar to Jonassen, 0 runs
Surenkumar to Jonassen, 0 runs
Surenkumar to Jonassen, 4 runs
Surenkumar to Jonassen, 0 runs
Arlott to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)
Arlott to Jonassen, 1 run
Arlott to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)
Arlott to Campbell, 1 run
Arlott to Campbell, 0 runs
Arlott to Thomas, 1 run
Mary Taylor to Campbell, 6 runs
Mary Taylor to Campbell, 0 runs
Mary Taylor to Campbell, 2 runs
Mary Taylor to Campbell, wide
Mary Taylor to Thomas, leg bye
Mary Taylor to Campbell, 1 run
Mary Taylor to Campbell, 0 runs
Glenn to Redmayne, 2 runs
Glenn to Arlott, 1 run
Glenn to Redmayne, 1 run
Glenn to Redmayne, 4 runs
Glenn to Arlott, 1 run
Jonassen to Redmayne, 4 runs
Jonassen to Arlott, 1 run
Jonassen to Redmayne, 1 run
Jonassen to Arlott, 1 run
Jonassen to Arlott, 4 runs
Jonassen to Redmayne, 1 run
Woolston to Arlott, 4 runs
Woolston to Arlott, 0 runs
Woolston to Redmayne, 1 run
Woolston to Redmayne, 0 runs
Woolston to Arlott, 1 run
Woolston to Freeborn, appeal, wicket (caught - Freeborn)
Jonassen to Freeborn, 1 run
Jonassen to Redmayne, 1 run
Jonassen to Freeborn, 1 run
Jonassen to Redmayne, 1 run
Jonassen to Freeborn, 3 runs
Jonassen to Freeborn, 0 runs
Glenn to Redmayne, 0 runs
Glenn to Freeborn, 1 run
Glenn to Redmayne, 1 run
Glenn to Redmayne, 4 runs
Glenn to Redmayne, 0 runs
Glenn to Freeborn, 1 run
Garton to Redmayne, 0 runs
Garton to Freeborn, 1 run
Garton to Freeborn, 4 runs
Garton to Redmayne, 1 run
Garton to Redmayne, 0 runs
Garton to Redmayne, 4 runs
Woolston to Freeborn, 4 runs
Woolston to Redmayne, 1 run
Woolston to Freeborn, 1 run
Woolston to Redmayne, 1 run
Woolston to Freeborn, 1 run
Woolston to Redmayne, 1 run
Rainey to Redmayne, 1 run
Rainey to Redmayne, 4 runs
Rainey to Redmayne, 2 runs
Rainey to Redmayne, 4 runs
Rainey to Freeborn, 1 run
Rainey to Redmayne, 1 run
Jonassen to Redmayne, 1 run
Jonassen to Freeborn, 1 run
Jonassen to Freeborn, 4 runs
Jonassen to Freeborn, 2 runs
Jonassen to Redmayne, 1 run
Jonassen to Freeborn, 1 run
Garton to Redmayne, 4 runs
Garton to Freeborn, 1 run
Garton to Redmayne, 1 run
Garton to Freeborn, 1 run
Garton to Freeborn, 2 runs
Garton to Redmayne, 1 run
Glenn to Redmayne, 1 run
Glenn to Freeborn, 1 run
Glenn to Redmayne, 1 run
Glenn to Redmayne, 0 runs
Glenn to Redmayne, 0 runs
Glenn to Freeborn, 1 run
Jonassen to Redmayne, 1 run
wicket (stumped - Wraith)
Jonassen to Freeborn, 1 run
Jonassen to Wraith, 1 run
Jonassen to Freeborn, 1 run
Langston to Wraith, 4 runs
Langston to Freeborn, 1 run
Langston to Wraith, 1 run
Langston to Freeborn, leg bye
Langston to Freeborn, 4 runs
Langston to Wraith, 1 run
Glenn to Wraith, 1 run
Glenn to Freeborn, 1 run
Glenn to Wraith, 1 run
Glenn to Wraith, 2 runs
Glenn to Wraith, 0 runs
Glenn to Freeborn, 1 run
Garton to Wraith, 0 runs
Garton to Wraith, 4 runs
Garton to Freeborn, 1 run
Garton to Freeborn, 4 runs
Garton to Freeborn, 0 runs
Garton to Wraith, 1 run
Rainey to Wraith, 1 run
Rainey to Wraith, 0 runs
Rainey to Wraith, 4 runs
Rainey to Freeborn, 1 run
Rainey to Wraith, 1 run
Rainey to Wraith, 0 runs
Garton to Wraith, 1 run
Garton to Freeborn, 1 run
Garton to Wraith, 1 run
Garton to Wraith, 0 runs
Garton to Wraith, 0 runs
Garton to George, appeal, wicket (stumped - George)
Rainey to Freeborn, 4 runs
Rainey to Freeborn, 0 runs
Rainey to Freeborn, 4 runs
Rainey to Freeborn, 0 runs
Rainey to Freeborn, 4 runs
Rainey to Freeborn, 0 runs
Rainey to Freeborn, wide
Woolston to George, 0 runs
Woolston to George, 0 runs
Woolston to Freeborn, 1 run
Woolston to Freeborn, 0 runs
Woolston to Freeborn, 0 runs
Woolston to George, 1 run
Rainey to Freeborn, 0 runs
Rainey to Freeborn, 0 runs
Rainey to Freeborn, 0 runs
Rainey to Freeborn, 2 runs
Rainey to George, 1 run
Rainey to Freeborn, leg bye