Highlights Warwickshire vs Yorkshire T20 T20 Blast, Women 05.07.2026

T20

WAR
WAR

161

YOR
YOR

165

19.3
4

Arlott to Glenn, 4 runs

19.2
1

Arlott to Clarke, 1 run

19.1
1

Arlott to Glenn, 1 run

18.6
1

Baker to Glenn, 1 run

18.5
2

Baker to Glenn, 2 runs

18.4
4

Baker to Glenn, 4 runs

18.3
.

Baker to Glenn, 0 runs

18.2
6

Baker to Glenn, 6 runs

18.1
1

Baker to Clarke, 1 run

17.6
.

Millie Taylor to Glenn, 0 runs

17.5
.

Millie Taylor to Glenn, 0 runs

17.4
2

Millie Taylor to Glenn, 2 runs

17.3
1

Millie Taylor to Clarke, bye

17.2
1

Millie Taylor to Glenn, 1 run

17.1
W

Millie Taylor to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)

16.6
.

Mary Taylor to Clarke, 0 runs

16.5
.

Mary Taylor to Clarke, 0 runs

16.4
1

Mary Taylor to Winfield-Hill, 1 run

16.3
1

Mary Taylor to Clarke, 1 run

15.6
1

Baker to Clarke, 1 run

15.5
.

Baker to Clarke, 0 runs

15.4
.

Baker to Clarke, 0 runs

15.3
2

Baker to Clarke, 2 runs

15.2
2

Baker to Clarke, 2 runs

15.1
.

Baker to Clarke, 0 runs

15.1
1

Baker to Clarke, wide

14.6
1

Davis to Clarke, 1 run

14.5
.

Davis to Clarke, 0 runs

14.4
1

Davis to Winfield-Hill, 1 run

14.3
2

Davis to Winfield-Hill, 2 runs

14.2
1

Davis to Clarke, 1 run

14.1
1

Davis to Winfield-Hill, 1 run

13.6
1

Surenkumar to Winfield-Hill, 1 run

13.5
1

Surenkumar to Clarke, 1 run

13.4
W

Surenkumar to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)

13.3
1

Surenkumar to Winfield-Hill, 1 run

13.2
1

Surenkumar to Kalis, 1 run

13.1
1

Surenkumar to Winfield-Hill, 1 run

12.6
W

Millie Taylor to Jonassen, appeal, wicket (stumped - Jonassen)

12.5
2

Millie Taylor to Jonassen, 2 runs

12.4
1

Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run

12.4
1

Millie Taylor to Winfield-Hill, wide

12.3
1

Millie Taylor to Jonassen, 1 run

12.2
1

Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run

12.1
2

Millie Taylor to Winfield-Hill, 2 runs

11.6
1

Arlott to Winfield-Hill, 1 run

11.5
1

Arlott to Jonassen, 1 run

11.4
4

Arlott to Jonassen, 4 runs

11.3
1

Arlott to Winfield-Hill, 1 run

11.2
.

Arlott to Winfield-Hill, 0 runs

11.2
1

Arlott to Winfield-Hill, wide

11.1
1

Arlott to Jonassen, 1 run

10.6
.

Baker to Winfield-Hill, 0 runs

10.5
1

Baker to Jonassen, 1 run

10.4
1

Baker to Winfield-Hill, 1 run

10.3
.

Baker to Winfield-Hill, 0 runs

10.2
1

Baker to Jonassen, 1 run

10.1
6

Baker to Jonassen, 6 runs

9.6
1

Millie Taylor to Jonassen, 1 run

9.5
2

Millie Taylor to Jonassen, 2 runs

9.4
4

Millie Taylor to Jonassen, 4 runs

9.3
6

Millie Taylor to Jonassen, 6 runs

9.2
1

Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run

9.1
1

Millie Taylor to Jonassen, 1 run

8.6
2

Davis to Winfield-Hill, 2 runs

8.5
1

Davis to Jonassen, 1 run

8.4
.

Davis to Jonassen, 0 runs

8.3
4

Davis to Jonassen, 4 runs

8.2
4

Davis to Jonassen, 4 runs

8.1
1

Davis to Winfield-Hill, 1 run

7.6
.

Millie Taylor to Jonassen, 0 runs

7.5
.

Millie Taylor to Jonassen, 0 runs

7.4
1

Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run

7.3
.

Millie Taylor to Winfield-Hill, 0 runs

7.2
1

Millie Taylor to Jonassen, 1 run

7.1
1

Millie Taylor to Winfield-Hill, 1 run

6.6
1

Baker to Winfield-Hill, 1 run

6.5
2

Baker to Winfield-Hill, 2 runs

6.4
4

Baker to Winfield-Hill, 4 runs

6.3
1

Baker to Jonassen, 1 run

6.2
1

Baker to Winfield-Hill, 1 run

6.1
1

Baker to Jonassen, 1 run

5.6
.

Surenkumar to Winfield-Hill, 0 runs

5.5
4

Surenkumar to Winfield-Hill, 4 runs

5.5
2

Surenkumar to Jonassen, 2 wides

5.4
.

Surenkumar to Jonassen, appeal

5.3
2

Surenkumar to Jonassen, 2 runs

5.2
1

Surenkumar to Winfield-Hill, 1 run

5.1
.

Surenkumar to Winfield-Hill, 0 runs

4.6
1

Mary Taylor to Winfield-Hill, leg bye

4.6
1

Mary Taylor to Winfield-Hill, wide

4.5
4

Mary Taylor to Winfield-Hill, 4 runs

4.4
4

Mary Taylor to Winfield-Hill, 4 runs

4.3
1

Mary Taylor to Jonassen, 1 run

4.2
4

Mary Taylor to Jonassen, 4 runs

4.1
.

Mary Taylor to Jonassen, 0 runs

3.6
1

Arlott to Jonassen, 1 run

3.5
.

Arlott to Jonassen, 0 runs

3.4
.

Arlott to Jonassen, 0 runs

3.3
.

Arlott to Jonassen, 0 runs

3.2
4

Arlott to Jonassen, 4 runs

3.1
4

Arlott to Jonassen, 4 runs

2.6
.

Surenkumar to Winfield-Hill, 0 runs

2.5
1

Surenkumar to Jonassen, 1 run

2.4
.

Surenkumar to Jonassen, 0 runs

2.3
.

Surenkumar to Jonassen, 0 runs

2.2
4

Surenkumar to Jonassen, 4 runs

2.1
.

Surenkumar to Jonassen, 0 runs

1.6
W

Arlott to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)

1.5
1

Arlott to Jonassen, 1 run

1.4
W

Arlott to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

1.3
1

Arlott to Campbell, 1 run

1.2
.

Arlott to Campbell, 0 runs

1.1
1

Arlott to Thomas, 1 run

0.6
6

Mary Taylor to Campbell, 6 runs

0.5
.

Mary Taylor to Campbell, 0 runs

0.4
2

Mary Taylor to Campbell, 2 runs

0.4
1

Mary Taylor to Campbell, wide

0.3
1

Mary Taylor to Thomas, leg bye

0.2
1

Mary Taylor to Campbell, 1 run

0.1
.

Mary Taylor to Campbell, 0 runs

19.6
2

Glenn to Redmayne, 2 runs

19.5
1

Glenn to Arlott, 1 run

19.3
1

Glenn to Redmayne, 1 run

19.2
4

Glenn to Redmayne, 4 runs

19.1
1

Glenn to Arlott, 1 run

18.6
4

Jonassen to Redmayne, 4 runs

18.5
1

Jonassen to Arlott, 1 run

18.4
1

Jonassen to Redmayne, 1 run

18.3
1

Jonassen to Arlott, 1 run

18.2
4

Jonassen to Arlott, 4 runs

18.1
1

Jonassen to Redmayne, 1 run

17.6
4

Woolston to Arlott, 4 runs

17.5
.

Woolston to Arlott, 0 runs

17.4
1

Woolston to Redmayne, 1 run

17.3
.

Woolston to Redmayne, 0 runs

17.2
1

Woolston to Arlott, 1 run

17.1
W

Woolston to Freeborn, appeal, wicket (caught - Freeborn)

16.6
1

Jonassen to Freeborn, 1 run

16.5
1

Jonassen to Redmayne, 1 run

16.4
1

Jonassen to Freeborn, 1 run

16.3
1

Jonassen to Redmayne, 1 run

16.2
3

Jonassen to Freeborn, 3 runs

16.1
.

Jonassen to Freeborn, 0 runs

15.6
.

Glenn to Redmayne, 0 runs

15.5
1

Glenn to Freeborn, 1 run

15.4
1

Glenn to Redmayne, 1 run

15.3
4

Glenn to Redmayne, 4 runs

15.2
.

Glenn to Redmayne, 0 runs

15.1
1

Glenn to Freeborn, 1 run

14.6
.

Garton to Redmayne, 0 runs

14.5
1

Garton to Freeborn, 1 run

14.4
4

Garton to Freeborn, 4 runs

14.3
1

Garton to Redmayne, 1 run

14.2
.

Garton to Redmayne, 0 runs

14.1
4

Garton to Redmayne, 4 runs

13.6
4

Woolston to Freeborn, 4 runs

13.5
1

Woolston to Redmayne, 1 run

13.4
1

Woolston to Freeborn, 1 run

13.3
1

Woolston to Redmayne, 1 run

13.2
1

Woolston to Freeborn, 1 run

13.1
1

Woolston to Redmayne, 1 run

12.6
1

Rainey to Redmayne, 1 run

12.5
4

Rainey to Redmayne, 4 runs

12.4
2

Rainey to Redmayne, 2 runs

12.3
4

Rainey to Redmayne, 4 runs

12.2
1

Rainey to Freeborn, 1 run

12.1
1

Rainey to Redmayne, 1 run

11.6
1

Jonassen to Redmayne, 1 run

11.5
1

Jonassen to Freeborn, 1 run

11.4
4

Jonassen to Freeborn, 4 runs

11.3
2

Jonassen to Freeborn, 2 runs

11.2
1

Jonassen to Redmayne, 1 run

11.1
1

Jonassen to Freeborn, 1 run

10.6
4

Garton to Redmayne, 4 runs

10.5
1

Garton to Freeborn, 1 run

10.4
1

Garton to Redmayne, 1 run

10.3
1

Garton to Freeborn, 1 run

10.2
2

Garton to Freeborn, 2 runs

10.1
1

Garton to Redmayne, 1 run

9.6
1

Glenn to Redmayne, 1 run

9.5
1

Glenn to Freeborn, 1 run

9.4
1

Glenn to Redmayne, 1 run

9.3
.

Glenn to Redmayne, 0 runs

9.2
.

Glenn to Redmayne, 0 runs

9.1
1

Glenn to Freeborn, 1 run

8.5
1

Jonassen to Redmayne, 1 run

8.4
W

wicket (stumped - Wraith)

8.3
1

Jonassen to Freeborn, 1 run

8.2
1

Jonassen to Wraith, 1 run

8.1
1

Jonassen to Freeborn, 1 run

7.6
4

Langston to Wraith, 4 runs

7.5
1

Langston to Freeborn, 1 run

7.4
1

Langston to Wraith, 1 run

7.3
1

Langston to Freeborn, leg bye

7.2
4

Langston to Freeborn, 4 runs

7.1
1

Langston to Wraith, 1 run

6.6
1

Glenn to Wraith, 1 run

6.5
1

Glenn to Freeborn, 1 run

6.4
1

Glenn to Wraith, 1 run

6.3
2

Glenn to Wraith, 2 runs

6.2
.

Glenn to Wraith, 0 runs

6.1
1

Glenn to Freeborn, 1 run

5.6
.

Garton to Wraith, 0 runs

5.5
4

Garton to Wraith, 4 runs

5.4
1

Garton to Freeborn, 1 run

5.3
4

Garton to Freeborn, 4 runs

5.2
.

Garton to Freeborn, 0 runs

5.1
1

Garton to Wraith, 1 run

4.6
1

Rainey to Wraith, 1 run

4.5
.

Rainey to Wraith, 0 runs

4.4
4

Rainey to Wraith, 4 runs

4.3
1

Rainey to Freeborn, 1 run

4.2
1

Rainey to Wraith, 1 run

4.1
.

Rainey to Wraith, 0 runs

3.6
1

Garton to Wraith, 1 run

3.5
1

Garton to Freeborn, 1 run

3.4
1

Garton to Wraith, 1 run

3.3
.

Garton to Wraith, 0 runs

3.2
.

Garton to Wraith, 0 runs

3.1
W

Garton to George, appeal, wicket (stumped - George)

2.6
4

Rainey to Freeborn, 4 runs

2.5
.

Rainey to Freeborn, 0 runs

2.4
4

Rainey to Freeborn, 4 runs

2.3
.

Rainey to Freeborn, 0 runs

2.2
4

Rainey to Freeborn, 4 runs

2.1
.

Rainey to Freeborn, 0 runs

2.1
1

Rainey to Freeborn, wide

1.6
.

Woolston to George, 0 runs

1.5
.

Woolston to George, 0 runs

1.4
1

Woolston to Freeborn, 1 run

1.3
.

Woolston to Freeborn, 0 runs

1.2
.

Woolston to Freeborn, 0 runs

1.1
1

Woolston to George, 1 run

0.6
.

Rainey to Freeborn, 0 runs

0.5
.

Rainey to Freeborn, 0 runs

0.4
.

Rainey to Freeborn, 0 runs

0.3
2

Rainey to Freeborn, 2 runs

0.2
1

Rainey to George, 1 run

0.1
1

Rainey to Freeborn, leg bye