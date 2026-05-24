Highlights Yorkshire vs Surrey T20 T20 Blast, Women 24.05.2026
Langston to Monaghan, 4 runs
Langston to Monaghan, 0 runs
Langston to Monaghan, 4 runs
Jonassen to Monaghan, 1 run
Jonassen to Monaghan, 0 runs
Jonassen to Spence, 1 run
Jonassen to Spence, appeal
Jonassen to Spence, 4 runs
Jonassen to Spence, 2 runs
Thomas to Monaghan, 4 runs
Thomas to Spence, 1 run
Thomas to Monaghan, 1 run
Thomas to Monaghan, 0 runs
Thomas to Monaghan, 0 runs
Thomas to Monaghan, 4 runs
Slater to Monaghan, 1 run
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, wide
Slater to Spence, 1 run
Slater to Monaghan, 1 run
Slater to Monaghan, 0 runs
Slater to Monaghan, 4 runs
Garton to Spence, 0 runs
Garton to Spence, 0 runs
Garton to Monaghan, 1 run
Garton to Spence, 1 run
Garton to Spence, 0 runs
Garton to Spence, 4 runs
Thomas to Monaghan, 0 runs
Thomas to Monaghan, 0 runs
Thomas to Monaghan, 4 runs
Thomas to Monaghan, 0 runs
Thomas to Monaghan, 0 runs
Thomas to Spence, 1 run
Garton to Macdonald-Gay, appeal, wicket (bowled - Macdonald-Gay)
Garton to Macdonald-Gay, 0 runs
Garton to Macdonald-Gay, 0 runs
Garton to Spence, 1 run
Garton to Spence, 0 runs
Garton to Spence, 2 runs
Jonassen to Macdonald-Gay, 0 runs
Jonassen to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)
Jonassen to Spence, 1 run
Jonassen to Harris, 1 run
Jonassen to Harris, 0 runs
Jonassen to Spence, 1 run
Thomas to Scholfield, appeal, wicket (run out - Scholfield)
Thomas to Davidson-Richards, appeal, wicket (caught - Davidson-Richards)
Thomas to Harris, 1 run
Thomas to Davidson-Richards, 1 run
Thomas to Davidson-Richards, 4 runs
Thomas to Davidson-Richards, 4 runs
Langston to Davidson-Richards, 0 runs
Langston to Davidson-Richards, 4 runs
Langston to Harris, 1 run
Langston to Davidson-Richards, 1 run
Langston to Davidson-Richards, 4 runs
Langston to Davidson-Richards, 0 runs
Garton to Harris, 0 runs
Garton to Davidson-Richards, 1 run
Garton to Harris, 1 run
Garton to Harris, 4 runs
Garton to Harris, 0 runs
Garton to Harris, 4 runs
Langston to Harris, 1 run
Langston to Harris, 0 runs
Langston to Harris, 2 runs
Langston to Harris, wide
Langston to Harris, 0 runs
Langston to Harris, 4 runs
Langston to Davidson-Richards, 1 run
Jonassen to Chathli, appeal, wicket (bowled - Chathli)
Jonassen to Chathli, 4 runs
Jonassen to Chathli, 0 runs
Jonassen to Davidson-Richards, 1 run
Jonassen to Davidson-Richards, 2 runs
Jonassen to Davidson-Richards, 0 runs
Garton to Chathli, 0 runs
Garton to Chathli, 0 runs
Garton to Chathli, 0 runs
Garton to Chathli, 4 runs
Garton to Chathli, 4 runs
Garton to Chathli, 0 runs
Jonassen to Chathli, 1 run
Jonassen to Davidson-Richards, 1 run
Jonassen to Chathli, 1 run
Jonassen to Smith, appeal, wicket (bowled - Smith)
Jonassen to Smith, 4 runs
Jonassen to Smith, 0 runs
Slater to Davidson-Richards, 4 runs
Slater to Smith, 1 run
Slater to Smith, 4 runs
Slater to Smith, 4 runs
Slater to Smith, 4 runs
Slater to Smith, 4 runs
Moore to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)
Moore to Slater, 0 runs
Moore to Garton, 1 run
Moore to Fackrell, appeal, wicket (caught - Fackrell)
Moore to Slater, 1 run
Moore to Fackrell, 1 run
Davidson-Richards to Fackrell, 1 run
Davidson-Richards to Slater, 1 run
Davidson-Richards to Fackrell, 1 run
Davidson-Richards to Fackrell, 0 runs
Davidson-Richards to Fackrell, 2 runs
Davidson-Richards to Fackrell, 2 runs
Moore to Fackrell, 1 run
Moore to Slater, 1 run
Moore to Fackrell, 1 run
Moore to Slater, 1 run
Moore to Fackrell, 1 run
Moore to Langston, 1 run, wicket (run out - Langston)
Davidson-Richards to Slater, 0 runs
Davidson-Richards to Slater, 4 runs
Davidson-Richards to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)
Davidson-Richards to Langston, 1 run
Davidson-Richards to Langston, 0 runs
Davidson-Richards to Langston, 0 runs
Gregory to Langston, 1 run
Gregory to Langston, 2 runs
Gregory to Kalis, 1 run
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Kalis, 4 runs
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Kalis, wide
Macdonald-Gay to Langston, 0 runs
Macdonald-Gay to Kalis, leg bye
Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs
Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs
Macdonald-Gay to Langston, 1 run
Macdonald-Gay to Thomas, wicket (lbw - Thomas)
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Thomas, 1 run
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Thomas, 1 run
Gregory to Thomas, 0 runs
Davidson-Richards to Kalis, 4 runs
Davidson-Richards to Thomas, 1 run
Davidson-Richards to Kalis, 1 run
Davidson-Richards to Kalis, 0 runs
Davidson-Richards to Kalis, 0 runs
Davidson-Richards to Kalis, 0 runs
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Thomas, wide
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Ward, appeal, wicket (caught - Ward)
Gregory to Ward, 0 runs
Gregory to Ward, 4 runs
Gregory to Ward, 0 runs
Macdonald-Gay to Ward, 1 run
Macdonald-Gay to Ward, 0 runs
Macdonald-Gay to Ward, 2 runs
Macdonald-Gay to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Kalis, 0 runs
Gregory to Kalis, 2 runs
Gregory to Campbell, 1 run
Gregory to Campbell, 0 runs
Gregory to Kalis, 1 run
Davidson-Richards to Campbell, 0 runs
Davidson-Richards to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)
Davidson-Richards to Kalis, 1 run
Davidson-Richards to Kalis, wide
Davidson-Richards to Kalis, 2 runs
Davidson-Richards to Jonassen, 1 run
Davidson-Richards to Jonassen, 0 runs
Moore to Kalis, 0 runs
Moore to Kalis, 0 runs
Moore to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)
Moore to Thomas, 4 runs
Moore to Thomas, 0 runs
Moore to Jonassen, 1 run
Monaghan to Thomas, 0 runs
Monaghan to Thomas, 4 runs
Monaghan to Thomas, 0 runs
Monaghan to Thomas, 4 runs
Monaghan to Thomas, 0 runs
Monaghan to Thomas, 0 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, appeal, wicket (bowled - Winfield-Hill)
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 byes
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs
Macdonald-Gay to Thomas, 1 run
Macdonald-Gay to Thomas, 0 runs
Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs
Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs
Chatterji to Winfield-Hill, 4 runs
Chatterji to Thomas, 1 run
Chatterji to Thomas, 4 runs
Chatterji to Thomas, 2 runs
Monaghan to Winfield-Hill, 4 runs
Monaghan to Winfield-Hill, appeal
Monaghan to Thomas, 1 run
Monaghan to Thomas, 0 runs
Monaghan to Winfield-Hill, 1 run
Monaghan to Thomas, 1 run
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs
Macdonald-Gay to Thomas, 1 run
Macdonald-Gay to Thomas, appeal
Macdonald-Gay to Thomas, wide
Macdonald-Gay to Thomas, 4 runs
Macdonald-Gay to Thomas, 4 runs
Moore to Thomas, 1 run
Moore to Winfield-Hill, 1 run
Moore to Thomas, 1 run
Moore to Thomas, 0 runs
Moore to Thomas, 4 runs
Moore to Thomas, 0 runs
Chatterji to Thomas, 1 run
Chatterji to Thomas, 4 runs
Chatterji to Thomas, 0 runs
Chatterji to Winfield-Hill, 1 run
Chatterji to Winfield-Hill, wide
Chatterji to Winfield-Hill, wide
Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs
Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs