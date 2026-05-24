Highlights Yorkshire vs Surrey T20 T20 Blast, Women 24.05.2026

T20

YOR
YOR

133

SUR
SUR

134

15.3
4

Langston to Monaghan, 4 runs

15.2
.

Langston to Monaghan, 0 runs

15.1
4

Langston to Monaghan, 4 runs

14.6
1

Jonassen to Monaghan, 1 run

14.5
.

Jonassen to Monaghan, 0 runs

14.4
1

Jonassen to Spence, 1 run

14.3
.

Jonassen to Spence, appeal

14.2
4

Jonassen to Spence, 4 runs

14.1
2

Jonassen to Spence, 2 runs

13.6
4

Thomas to Monaghan, 4 runs

13.5
1

Thomas to Spence, 1 run

13.4
1

Thomas to Monaghan, 1 run

13.3
.

Thomas to Monaghan, 0 runs

13.2
.

Thomas to Monaghan, 0 runs

13.1
4

Thomas to Monaghan, 4 runs

12.6
1

Slater to Monaghan, 1 run

12.5
.

Slater to Monaghan, 0 runs

12.5
1

Slater to Monaghan, wide

12.4
1

Slater to Spence, 1 run

12.3
1

Slater to Monaghan, 1 run

12.2
.

Slater to Monaghan, 0 runs

12.1
4

Slater to Monaghan, 4 runs

11.6
.

Garton to Spence, 0 runs

11.5
.

Garton to Spence, 0 runs

11.4
1

Garton to Monaghan, 1 run

11.3
1

Garton to Spence, 1 run

11.2
.

Garton to Spence, 0 runs

11.1
4

Garton to Spence, 4 runs

10.6
.

Thomas to Monaghan, 0 runs

10.5
.

Thomas to Monaghan, 0 runs

10.4
4

Thomas to Monaghan, 4 runs

10.3
.

Thomas to Monaghan, 0 runs

10.2
.

Thomas to Monaghan, 0 runs

10.1
1

Thomas to Spence, 1 run

9.6
W

Garton to Macdonald-Gay, appeal, wicket (bowled - Macdonald-Gay)

9.5
.

Garton to Macdonald-Gay, 0 runs

9.4
.

Garton to Macdonald-Gay, 0 runs

9.3
1

Garton to Spence, 1 run

9.2
.

Garton to Spence, 0 runs

9.1
2

Garton to Spence, 2 runs

8.6
.

Jonassen to Macdonald-Gay, 0 runs

8.5
W

Jonassen to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

8.4
1

Jonassen to Spence, 1 run

8.3
1

Jonassen to Harris, 1 run

8.2
.

Jonassen to Harris, 0 runs

8.1
1

Jonassen to Spence, 1 run

7.6
W

Thomas to Scholfield, appeal, wicket (run out - Scholfield)

7.5
W

Thomas to Davidson-Richards, appeal, wicket (caught - Davidson-Richards)

7.4
1

Thomas to Harris, 1 run

7.3
1

Thomas to Davidson-Richards, 1 run

7.2
4

Thomas to Davidson-Richards, 4 runs

7.1
4

Thomas to Davidson-Richards, 4 runs

6.6
1

Langston to Davidson-Richards, 0 runs

6.5
4

Langston to Davidson-Richards, 4 runs

6.4
1

Langston to Harris, 1 run

6.3
1

Langston to Davidson-Richards, 1 run

6.2
4

Langston to Davidson-Richards, 4 runs

6.1
.

Langston to Davidson-Richards, 0 runs

5.6
.

Garton to Harris, 0 runs

5.5
1

Garton to Davidson-Richards, 1 run

5.4
1

Garton to Harris, 1 run

5.3
4

Garton to Harris, 4 runs

5.2
.

Garton to Harris, 0 runs

5.1
4

Garton to Harris, 4 runs

4.6
1

Langston to Harris, 1 run

4.5
.

Langston to Harris, 0 runs

4.4
2

Langston to Harris, 2 runs

4.4
1

Langston to Harris, wide

4.3
.

Langston to Harris, 0 runs

4.2
4

Langston to Harris, 4 runs

4.1
1

Langston to Davidson-Richards, 1 run

3.6
W

Jonassen to Chathli, appeal, wicket (bowled - Chathli)

3.5
4

Jonassen to Chathli, 4 runs

3.4
.

Jonassen to Chathli, 0 runs

3.3
1

Jonassen to Davidson-Richards, 1 run

3.2
2

Jonassen to Davidson-Richards, 2 runs

3.1
.

Jonassen to Davidson-Richards, 0 runs

2.6
.

Garton to Chathli, 0 runs

2.5
.

Garton to Chathli, 0 runs

2.4
.

Garton to Chathli, 0 runs

2.3
4

Garton to Chathli, 4 runs

2.2
4

Garton to Chathli, 4 runs

2.1
.

Garton to Chathli, 0 runs

1.6
1

Jonassen to Chathli, 1 run

1.5
1

Jonassen to Davidson-Richards, 1 run

1.4
1

Jonassen to Chathli, 1 run

1.3
W

Jonassen to Smith, appeal, wicket (bowled - Smith)

1.2
4

Jonassen to Smith, 4 runs

1.1
.

Jonassen to Smith, 0 runs

0.6
4

Slater to Davidson-Richards, 4 runs

0.5
1

Slater to Smith, 1 run

0.4
4

Slater to Smith, 4 runs

0.3
4

Slater to Smith, 4 runs

0.2
4

Slater to Smith, 4 runs

0.1
4

Slater to Smith, 4 runs

19.6
W

Moore to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)

19.5
.

Moore to Slater, 0 runs

19.4
1

Moore to Garton, 1 run

19.3
W

Moore to Fackrell, appeal, wicket (caught - Fackrell)

19.2
1

Moore to Slater, 1 run

19.1
1

Moore to Fackrell, 1 run

18.6
1

Davidson-Richards to Fackrell, 1 run

18.5
1

Davidson-Richards to Slater, 1 run

18.4
1

Davidson-Richards to Fackrell, 1 run

18.3
.

Davidson-Richards to Fackrell, 0 runs

18.2
2

Davidson-Richards to Fackrell, 2 runs

18.1
2

Davidson-Richards to Fackrell, 2 runs

17.6
1

Moore to Fackrell, 1 run

17.5
1

Moore to Slater, 1 run

17.4
1

Moore to Fackrell, 1 run

17.3
1

Moore to Slater, 1 run

17.2
1

Moore to Fackrell, 1 run

17.1
W

Moore to Langston, 1 run, wicket (run out - Langston)

16.6
.

Davidson-Richards to Slater, 0 runs

16.5
4

Davidson-Richards to Slater, 4 runs

16.4
W

Davidson-Richards to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)

16.3
1

Davidson-Richards to Langston, 1 run

16.2
.

Davidson-Richards to Langston, 0 runs

16.1
.

Davidson-Richards to Langston, 0 runs

15.6
1

Gregory to Langston, 1 run

15.5
2

Gregory to Langston, 2 runs

15.4
1

Gregory to Kalis, 1 run

15.3
.

Gregory to Kalis, 0 runs

15.2
4

Gregory to Kalis, 4 runs

15.1
.

Gregory to Kalis, 0 runs

15.1
1

Gregory to Kalis, wide

14.6
.

Macdonald-Gay to Langston, 0 runs

14.5
1

Macdonald-Gay to Kalis, leg bye

14.4
.

Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs

14.3
.

Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs

14.2
1

Macdonald-Gay to Langston, 1 run

14.1
W

Macdonald-Gay to Thomas, wicket (lbw - Thomas)

13.6
.

Gregory to Kalis, 0 runs

13.5
1

Gregory to Thomas, 1 run

13.4
.

Gregory to Thomas, 0 runs

13.3
1

Gregory to Kalis, 0 runs

13.2
1

Gregory to Thomas, 1 run

13.1
.

Gregory to Thomas, 0 runs

12.6
4

Davidson-Richards to Kalis, 4 runs

12.5
1

Davidson-Richards to Thomas, 1 run

12.4
1

Davidson-Richards to Kalis, 1 run

12.3
.

Davidson-Richards to Kalis, 0 runs

12.2
.

Davidson-Richards to Kalis, 0 runs

12.1
.

Davidson-Richards to Kalis, 0 runs

11.6
.

Gregory to Thomas, 0 runs

11.6
1

Gregory to Thomas, wide

11.5
.

Gregory to Thomas, 0 runs

11.4
W

Gregory to Ward, appeal, wicket (caught - Ward)

11.3
.

Gregory to Ward, 0 runs

11.2
4

Gregory to Ward, 4 runs

11.1
.

Gregory to Ward, 0 runs

10.6
1

Macdonald-Gay to Ward, 1 run

10.5
.

Macdonald-Gay to Ward, 0 runs

10.4
2

Macdonald-Gay to Ward, 2 runs

10.3
W

Macdonald-Gay to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)

9.6
.

Gregory to Kalis, 0 runs

9.5
.

Gregory to Kalis, 0 runs

9.4
2

Gregory to Kalis, 2 runs

9.3
1

Gregory to Campbell, 1 run

9.2
.

Gregory to Campbell, 0 runs

9.1
1

Gregory to Kalis, 1 run

8.6
.

Davidson-Richards to Campbell, 0 runs

8.5
W

Davidson-Richards to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)

8.4
1

Davidson-Richards to Kalis, 1 run

8.4
1

Davidson-Richards to Kalis, wide

8.3
2

Davidson-Richards to Kalis, 2 runs

8.2
1

Davidson-Richards to Jonassen, 1 run

8.1
.

Davidson-Richards to Jonassen, 0 runs

7.6
.

Moore to Kalis, 0 runs

7.5
.

Moore to Kalis, 0 runs

7.4
W

Moore to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

7.3
4

Moore to Thomas, 4 runs

7.2
.

Moore to Thomas, 0 runs

7.1
1

Moore to Jonassen, 1 run

6.6
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

6.5
4

Monaghan to Thomas, 4 runs

6.4
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

6.3
4

Monaghan to Thomas, 4 runs

6.2
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

6.1
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

5.6
W

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, appeal, wicket (bowled - Winfield-Hill)

5.5
4

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 byes

5.4
4

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs

5.3
4

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs

5.2
1

Macdonald-Gay to Thomas, 1 run

5.1
.

Macdonald-Gay to Thomas, 0 runs

4.6
.

Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs

4.5
.

Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs

4.4
4

Chatterji to Winfield-Hill, 4 runs

4.3
1

Chatterji to Thomas, 1 run

4.2
4

Chatterji to Thomas, 4 runs

4.1
2

Chatterji to Thomas, 2 runs

3.6
4

Monaghan to Winfield-Hill, 4 runs

3.5
.

Monaghan to Winfield-Hill, appeal

3.4
1

Monaghan to Thomas, 1 run

3.3
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

3.2
1

Monaghan to Winfield-Hill, 1 run

3.1
1

Monaghan to Thomas, 1 run

2.6
4

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs

2.5
.

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs

2.4
1

Macdonald-Gay to Thomas, 1 run

2.3
.

Macdonald-Gay to Thomas, appeal

2.3
1

Macdonald-Gay to Thomas, wide

2.2
4

Macdonald-Gay to Thomas, 4 runs

2.1
4

Macdonald-Gay to Thomas, 4 runs

1.6
1

Moore to Thomas, 1 run

1.5
1

Moore to Winfield-Hill, 1 run

1.4
1

Moore to Thomas, 1 run

1.3
.

Moore to Thomas, 0 runs

1.2
4

Moore to Thomas, 4 runs

1.1
.

Moore to Thomas, 0 runs

0.6
1

Chatterji to Thomas, 1 run

0.5
4

Chatterji to Thomas, 4 runs

0.4
.

Chatterji to Thomas, 0 runs

0.3
1

Chatterji to Winfield-Hill, 1 run

0.3
1

Chatterji to Winfield-Hill, wide

0.3
1

Chatterji to Winfield-Hill, wide

0.2
.

Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs

0.1
.

Chatterji to Winfield-Hill, 0 runs