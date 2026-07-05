H2h Middlesex vs Sussex Sharks T20 T20 Blast, Women 05.07.2026

T20

MID
MID

174

SUS
SUS

163

Middlesex vs Sussex Sharks

List a, One-Day Cup, League 2, Women

SUSSussex Sharks

141

MIDMiddlesex

320

T20, T20 Blast, Women

SUSSussex Sharks

152

MIDMiddlesex

167

T20, T20 Blast, Women

MIDMiddlesex

103

SUSSussex Sharks

102