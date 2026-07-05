Match details Middlesex vs Sussex Sharks T20 T20 Blast, Women 05.07.2026

T20

MID
MID

174

SUS
SUS

163

Match Info

Match:T20 Blast, League 2, Women 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Sunday, July 12, 2026
Toss:Middlesex won the toss and opt to bat
Time:Sunday, July 05, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Middlesex Squad

PlayersDowner Artemis, Hughes Scarlett, Horley Saskia, Gole Gayatri, Pindoria Riva, Whybrow Abbie, Whitmore Alice, Patel Ananya, Davis Hannah, Turner Lauren, Wolfe Katie
BenchBlofield Jenny, Cambampaty Rachana, Dattani Naomi, Dissanayake Anisha Kulendri, Dowse Ariana, Francis Hannah R, Irving Georgia, Judge Layla, Kibler Olivia, Miles Natasha, Patel Sonali, Pearson Sarah, Porter Lucy, Rogers Mia, Routledge Issy, Solomon Victoria, Sproul Pippa Nancy, Trussler Finty, Tyson Bex, Tyson Rebecca

Sussex Sharks Squad

PlayersCollis Izzy, Adams Mollie, Patil Shristi, Green Chiara Marisa, Johnson Bella, Stanley Talitha, Denman Rebecca, Clarke Darcey, Lee Ava Georgina, Doherty Kali-Ann
BenchBeck SA, Buckle Anna, Champion Maya, Curling Lottie, Gentry Indigo, Gibb Daisy, Groves Emily, Harman Nancy, Harvey Beth, Joseph Tia, Khan Regina Suddahazai Isabella, King Rachel, Lewis Anna, Mullan Daisy, Mullins Faye, Mullins Hope, Noakes Alice, Norgrove Abigale, O'Neill Eve, Pedley Georgie, Phillipson EF, Taylor Maisie, Taylor Mary, Taylor Millie, Tulloch Poppy, Western Lucy, Westley Jasmine, Wilkinson Phoebe

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet