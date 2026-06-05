H2h Sussex Sharks vs Leicestershire Foxes T20 T20 Blast, Women 05.06.2026

T20

SUS
SUS

130

LEI
LEI

131

Sussex Sharks vs Leicestershire Foxes

List a, One-Day Cup, League 2, Women

LEILeicestershire Foxes

107

SUSSussex Sharks

152

List a, One-Day Cup, League 2, Women

SUSSussex Sharks

272

LEILeicestershire Foxes

216