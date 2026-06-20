H2h Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 20.06.2026

T20

BBL
BBL

202

GUL
GUL

201

Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics

T20, T20 Maharaja Trophy

GULGulbarga Mystics

BBLBengaluru Blasters

T20, T20 Maharaja Trophy

BBLBengaluru Blasters

GULGulbarga Mystics

T20, T20 Maharaja Trophy

GULGulbarga Mystics

BBLBengaluru Blasters