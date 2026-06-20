Squads Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 20.06.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Acharya Jeswanth
batsman
Ahlahwat Abhishek
all rounder
Bhandage Manoj
all rounder
Ahuja Suraj
wicket keeper
Dubey Praveen
bowler
Appanna Lochan
bowler
Kaverappa Vidwath
bowler
Ashraf Sarfaraz
batsman
Khan Wahid Faizan
no information yet
Chethan LR
wicket keeper
Parantap Yashovardhan Mithilesh
all rounder
Christie Aaron
wicket keeper
Deshpande Pavan
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Gaurav
no information yet
Sharath BR
wicket keeper
Goyal Aditya
bowler
Sharath Srinivas
wicket keeper
Hegde Shubhang
all rounder
Shekhawat Prithviraj
bowler
Jain Prateek
bowler
Shetty Abhilash
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Khan Mohsin
all rounder
Vyshak Vijaykumar
bowler
Mahesh Aashish
wicket keeper
Mahesh Tanish
bowler
Mithun Abhimanyu
bowler
More Ronit
bowler
N Varun Rao T
all rounder
Naik Niranjan
batsman
Navale Bheem Rao
no information yet
Naveen MG
bowler
Nischal Dega
batsman
Patil Vidyadhar
bowler
Pradeep T
bowler
Raju Bhuvan M
bowler
Rakshith Shivkumar
wicket keeper
Shetty Shikhar
no information yet
Singh Santok
batsman
Suchith Jagadeesha
bowler
Tushar Marathe Kush
no information yet