Squads Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 20.06.2026

T20

BBL
BBL

202

GUL
GUL

201

Playing

BBL
BBL
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BBL
BBL
GUL
GUL
First TeamSecond Team
Bhandage Manoj

all rounder

Ahuja Suraj

wicket keeper

Khan Wahid Faizan

no information yet

Chethan LR

wicket keeper

Christie Aaron

wicket keeper

Gaurav

no information yet

Sharath BR

wicket keeper

Sharath Srinivas

wicket keeper

Hegde Shubhang

all rounder

Shrijith KL

wicket keeper

Khan Mohsin

all rounder

Mahesh Aashish

wicket keeper

N Varun Rao T

all rounder

Navale Bheem Rao

no information yet

Naveen MG

bowler

Pradeep T

bowler

Rakshith Shivkumar

wicket keeper

Shetty Shikhar

no information yet

Tushar Marathe Kush

no information yet