H2h Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 03.07.2026

T20

HUT
HUT

197

BBL
BBL

200

Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters

T20, T20 Maharaja Trophy

BBLBengaluru Blasters

203

HUTHubli Tigers

201

T20, T20 Maharaja Trophy

HUTHubli Tigers

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BBLBengaluru Blasters

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