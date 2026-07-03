Squads Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 03.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
AC Rohith Kumar
batsman
Agarwal Mayank
batsman
Achar Shreesha
bowler
Ahlahwat Abhishek
all rounder
Bopana Rishi
batsman
Ahuja Suraj
wicket keeper
Cariappa KC
bowler
Appanna Lochan
bowler
Deep Singh Daman
no information yet
Ashraf Sarfaraz
batsman
Dubey Praveen
bowler
Chethan LR
wicket keeper
Karthikeya KP
no information yet
Christie Aaron
wicket keeper
Kaverappa Vidwath
bowler
Deshpande Pavan
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Gaurav
no information yet
LR Kumar
no information yet
Goyal Aditya
bowler
Pai Nishchith
no information yet
Hegde Shubhang
all rounder
Pandey Manish
batsman
Jain Prateek
bowler
Reddy Thippa
batsman
Khan Aman Hakim
bowler
Taha Mohammed
batsman
Khan Mohsin
all rounder
Yadav Mitrakant
batsman
Mahesh Aashish
wicket keeper