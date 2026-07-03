Squads Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 03.07.2026

T20

HUT
HUT

197

BBL
BBL

200

Playing

HUT
HUT
BBL
BBL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

HUT
HUT
BBL
BBL
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Deep Singh Daman

no information yet

Chethan LR

wicket keeper

Karthikeya KP

no information yet

Christie Aaron

wicket keeper

L Manvanth Kumar

all rounder

Gaurav

no information yet

LR Kumar

no information yet

Pai Nishchith

no information yet

Hegde Shubhang

all rounder

Khan Mohsin

all rounder

Mahesh Aashish

wicket keeper