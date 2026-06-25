H2h Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 25.06.2026

T20

HUT
HUT

119

GUL
GUL

120

Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics

T20, T20 Maharaja Trophy

HUTHubli Tigers

GULGulbarga Mystics

T20, T20 Maharaja Trophy

GULGulbarga Mystics

HUTHubli Tigers