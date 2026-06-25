Squads Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 25.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
AC Rohith Kumar
batsman
Acharya Jeswanth
batsman
Achar Shreesha
bowler
Bhandage Manoj
all rounder
Bopana Rishi
batsman
Khan Wahid Faizan
no information yet
Cariappa KC
bowler
Parantap Yashovardhan Mithilesh
all rounder
Deep Singh Daman
no information yet
Dubey Praveen
bowler
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Karthikeya KP
no information yet
Sharath BR
wicket keeper
Kaverappa Vidwath
bowler
Sharath Srinivas
wicket keeper
L Manvanth Kumar
all rounder
Shekhawat Prithviraj
bowler
LR Kumar
no information yet
Shetty Abhilash
bowler
Pai Nishchith
no information yet
Shrijith KL
wicket keeper
Pandey Manish
batsman
Vyshak Vijaykumar
bowler
Reddy Thippa
batsman
Taha Mohammed
batsman
Yadav Mitrakant
batsman