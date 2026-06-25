Squads Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 25.06.2026

T20

HUT
HUT

119

GUL
GUL

120

Playing

HUT
HUT
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

HUT
HUT
GUL
GUL
First TeamSecond Team
Bhandage Manoj

all rounder

Khan Wahid Faizan

no information yet

Deep Singh Daman

no information yet

Karthikeya KP

no information yet

Sharath BR

wicket keeper

Sharath Srinivas

wicket keeper

L Manvanth Kumar

all rounder

LR Kumar

no information yet

Pai Nishchith

no information yet

Shrijith KL

wicket keeper