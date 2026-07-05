H2h Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers T20 T20 Maharaja Trophy 05.07.2026

T20

SHI
SHI

207

HUT
HUT

169

Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers

T20, T20 Maharaja Trophy

HUTHubli Tigers

178

SHIShivamogga Yodhas

220

T20, T20 Maharaja Trophy

SHIShivamogga Yodhas

HUTHubli Tigers

T20, T20 Maharaja Trophy

HUTHubli Tigers

SHIShivamogga Yodhas