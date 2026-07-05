Squads Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers T20 T20 Maharaja Trophy 05.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Anand Doddamani
bowler
AC Rohith Kumar
batsman
Avinash D
wicket keeper
Achar Shreesha
bowler
Dhuri Bharath
all rounder
Bopana Rishi
batsman
Karma Aadithya Vishwa
no information yet
Cariappa KC
bowler
Koushik V
bowler
Deep Singh Daman
no information yet
Mani Aditya
bowler
Dubey Praveen
bowler
Mohan Dheeraj
no information yet
Karthikeya KP
no information yet
Mohith Bangalore
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
L Manvanth Kumar
all rounder
Pradeep T
bowler
LR Kumar
no information yet
Raj Hardik
bowler
Pai Nishchith
no information yet
Rohit K
batsman
Pandey Manish
batsman
Sagar Vinay
wicket keeper
Reddy Thippa
batsman
Sharath HS
bowler
Taha Mohammed
batsman
Ullal Nihal
wicket keeper
Yadav Mitrakant
batsman