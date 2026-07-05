Squads Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers T20 T20 Maharaja Trophy 05.07.2026

T20

SHI
SHI

207

HUT
HUT

169

Playing

SHI
SHI
HUT
HUT

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SHI
SHI
HUT
HUT
First TeamSecond Team
Avinash D

wicket keeper

Dhuri Bharath

all rounder

Karma Aadithya Vishwa

no information yet

Koushik V

bowler

Deep Singh Daman

no information yet

Mohan Dheeraj

no information yet

Karthikeya KP

no information yet

Mohith Bangalore

no information yet

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

L Manvanth Kumar

all rounder

Pradeep T

bowler

LR Kumar

no information yet

Pai Nishchith

no information yet

Rohit K

batsman

Sagar Vinay

wicket keeper

Ullal Nihal

wicket keeper