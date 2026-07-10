H2h Villianur Mohit Kings vs Karaikal Knights T20 T20 Pondicherry Premier League 10.07.2026

T20

VIL
VIL

254

KAR
KAR

88

Villianur Mohit Kings vs Karaikal Knights

T20, T20 Pondicherry Premier League

VILVillianur Mohit Kings

KARKaraikal Knights