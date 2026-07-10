Squads Villianur Mohit Kings vs Karaikal Knights T20 T20 Pondicherry Premier League 10.07.2026

T20

VIL
VIL

254

KAR
KAR

88

Playing

VIL
VIL
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

VIL
VIL
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team