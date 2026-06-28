H2h Derbyshire vs Yorkshire T20 T20 Blast 28.06.2026

T20

Queen's Park

DER
DER

215

YOR
YOR

215

Derbyshire vs Yorkshire

T20, T20 Blast

YORYorkshire

195

DERDerbyshire

194

T20, T20 Blast

YORYorkshire

151

DERDerbyshire

157

T20, T20 Blast

DERDerbyshire

201

YORYorkshire

200