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Durham vs Nottinghamshire
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H2h
H2h Durham vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 05.07.2026
Jul 05, 2026
T20
Riverside Ground
02:30
PM
DUR
164
NOT
166
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Durham vs Nottinghamshire
May 31, 2026
T20, T20 Blast
Nottinghamshire
157
Durham
156
Jul 11, 2025
T20, T20 Blast
Nottinghamshire
159
Durham
156
Jul 04, 2025
T20, T20 Blast
Durham
231
Nottinghamshire
182
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