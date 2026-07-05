H2h Durham vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

Riverside Ground

DUR
DUR

164

NOT
NOT

166

Durham vs Nottinghamshire

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

157

DURDurham

156

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

159

DURDurham

156

T20, T20 Blast

DURDurham

231

NOTNottinghamshire

182
Show more matches