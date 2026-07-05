Squads Durham vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

Riverside Ground

DUR
DUR

164

NOT
NOT

166

Playing

DUR
DUR
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Lees Alex

batsman

Bedingham David

wicket keeper

Robinson Oliver

wicket keeper

Moores Tom

wicket keeper

Ackermann Colin

all rounder

Linde George

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Howell Benny

all rounder

Raine Ben

all rounder

Bench

DUR
DUR
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Minto James

no information yet

Mustard Haydon Samuel

no information yet

James Lyndon

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Robinson Luke

no information yet