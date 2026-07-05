Squads Durham vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Clark Graham
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Lees Alex
batsman
Munsey George
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Haynes Jack
batsman
McKinney Ben Stewart
batsman
McCann Freddie
batsman
Robinson Oliver
wicket keeper
Moores Tom
wicket keeper
Ackermann Colin
all rounder
Linde George
all rounder
Aldridge Kasey
all rounder
Howell Benny
all rounder
Raine Ben
all rounder
Patterson-White Liam
bowler
Potts Matty
bowler
Stone Olly
bowler
Sowter Nathan
bowler
Amir Mohammad
bowler
Parkinson Callum
bowler
Ali Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Drissell George
bowler
Ahmed Farhan
bowler
Kohli Virat
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Minto James
no information yet
Henry Hayes James Philip
bowler
Mustard Haydon Samuel
no information yet
James Lyndon
all rounder
Rhodes Will
all rounder
Martindale Ben
batsman
Robinson Luke
no information yet
Pennington Dillon
bowler