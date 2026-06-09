H2h Essex vs Kent T20 T20 Blast 09.06.2026

T20

County Ground

ESS
ESS

187

KEN
KEN

184

Essex vs Kent

T20, T20 Blast

KENKent

129

ESSEssex

130

T20, T20 Blast

KENKent

173

ESSEssex

172

T20, T20 Blast

ESSEssex

172

KENKent

219