Squads Essex vs Kent T20 T20 Blast 09.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Walter Paul Ian
all rounder
Bell-Drummond Daniel
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Finch Harry
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Crawley Zak
batsman
Allison Charles
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Benkenstein Luc
batsman
Denly Joe
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Critchley Matt
all rounder
Lintott Jacob
bowler
Harmer Simon
bowler
Stewart Grant
all rounder
Snater Shane
bowler
Milnes Matt
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Dudgeon Keith
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Klaassen Fred
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Das Robin
batsman
Evison Joey
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Foreman Bertie
all rounder
Jones Mackenzie
all rounder
Muyeye Tawanda
batsman
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Parkinson Matt
bowler