Squads Essex vs Kent T20 T20 Blast 09.06.2026

T20

County Ground

ESS
ESS

187

KEN
KEN

184

Playing

ESS
ESS
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Walter Paul Ian

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Denly Joe

batsman

Mulder Wiaan

all rounder

Critchley Matt

all rounder

Stewart Grant

all rounder

Akhter Zaman

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

ESS
ESS
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Das Robin

batsman

Evison Joey

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Jones Mackenzie

all rounder